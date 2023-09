Príležitosť pre slovenské inovácie v obrannom priemysle

ITAPA DEFENCE EXPO

22.9.2023 (SITA.sk) - Konferencia ITAPA DEFENCE 2023 priniesla aktuálne trendy a novinky v obranných inováciách. Jednodňová konferencia bola zameraná na inovácie v obrannom priemysle a bola organizovaná v spolupráci s"Nie sme na križovatke medzi východom a západom," povedal na úvod diskusie minister obrany SR"Vieme, čo potrebujeme od východu, ale smerovanie iba týmto smerom neprichádza do úvahy, chceme život ako na západe pre seba aj naše deti."veľvyslanec, stály predstaviteľ SR pri NATO ho následne doplnil. "Hneď na úvod konfliktu na Ukrajine sme urobili rozhodnutie ako vyspelá krajina a vieme, aké je naše miesto v NATO." Slovensko je stabilnou súčasťou NATO, ale už nemusí len spĺňať svoje záväzky, ale malo by a má využívať aj výhody tohto spojenectva tam, kde je to pre našu krajinu potrebné."Sme si vedomí toho, že dnes sú vojnové konflikty a situácia na fronte iná, vidíme to aj na Ukrajine," uviedol náčelník generálneho štábu ozbrojených síl SR –, "Musíme byť vybavení strategickými obrannými systémami, ktoré musia mať hlavne oči a uši." Technika dnes musí byť kvalitná, avšak musí ju naša armáda aj vedieť efektívne využívať."Zároveň je to pre Slovensko a naše inovatívne firmy šanca reagovať na potreby trhu, obranného priemyslu, ktoré tu teraz sú," dodalPráve akcelerátor DIANA (Defence Innovation Accelerator for North Atlantic) je novu súčasťou NATO a pomáha firmám a inovátorom vyvíjať technológie na udržanie bezpečnosti obyvateľov NATO."Akcelerátor DIANA priniesol aj na Slovensko príležitosti, kde spája univerzity, priemyselné odvetvia, aby spolupracovali aj s ďalšími inovátormi pri riešení kritických obranných a bezpečnostných výziev," uviedlaz Ministerstva obrany SR. Prepojenie s akademickým sektorom potvrdil ajzo Žilinskej univerzity v Žiline. "Veľa študentov prichádza s dobrými nápadmi a vznikajú tak na pôde univerzity centrá na transfer technológií.""Našou snahou je, aby startupy neodchádzali z krajín svojho pôvodu do krajín s lepším ekosystémom. Aj toto by malo byť cieľom nášho akcelerátora," vysvetlilaz NATO Innovation Fund"Aliancia napreduje veľmi rýchlo, chceme pomáhať inovačne málo rozvinutým častiam aliancie vytvárať ekosystém, aby sme v budúcnosti mohli finančne podporovať všetky členské krajiny Aliancie," dodalz DIANA Transformation Team."Vojenské konflikty sú príležitosťou pre vývoj inovácií a akcelerátorom nových riešení v oblasti ľudského zdravia," potvrdilz Ústrednej Vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku. "Sú to riešenia, ktoré sa dajú využívať nielen vo vojenskej nemocnici, ale pre iných bežných pacientov."Konferenciu ukončil ITAPA OPEN TALK "Hybridné hrozby sú kombináciu viacerých faktorov, pričom naratíva a dezinformácie sú iba časťou z nich," uviedolzo Zastúpenia EK na Slovensku. Sú však veľmi dobre koordinované a riadené a ich vzorce sa opakujú v rôznych krajinách. "Boli už aj počas 2. svetovej vojny, aj keď neexistovali sociálne siete," objasnil riaditeľ Múzea SNPa ako povedal, hlavným informačným zdrojom bol vtedy rozhlas a u nás slobodný slovenský vysielač.Súčasťou 1. ročníka konferencie ITAPA DEFENCE 2023 bola vonkajšia expozícia ITAPA DEFENCE EXPO o obrannom priemysle v areáli Múzea SNP v Banskej Bystrici. Návštevníci videli zaujímavé exponátmi - odmínovací stroj Božena, bojový tank Leopard 2A4, samohybnú kanónovú húfnicu Zuzana, terénne vozidlo Polaris od Ministerstva obrany SR, či sanitné vozidllo, špeciálne upraveného pre vojenské účely. Expozíciu doplnilo vozidlo od spoločnosti Aliter Technologies, ktoré ponúka zabudované "MMR - Mobilné Miesto Riadenia". Tiež obrnené vozidlo Gerlach, ktoré reflektuje najnovšie bojové praktiky od Zetor Engineering.