Príliš rýchle uvoľňovanie opatrení môže viesť k prudkému nárastu nových prípadov koronavírusu, varuje EÚ

15.4.2020 - Európska únia, ktorá podľa mnohých analytikov po nástupe koronavírusu do veľkej miery "vyprázdnila pozície" a rozhodovanie si zobrali do vlastných rúk jednotlivé členské krajiny, sa snaží vrátiť do hry.Európska komisia by mala v stredu predstaviť takzvanú cestovnú mapu pre postupné uvoľňovanie opatrení, ktoré jednotlivé krajiny zaviedli v rámci boja proti šíreniu koronavírusu.Podľa agentúry The Associated Press (AP), ktorá má k dispozícii návrh tohto materiálu, v ňom EÚ varuje pred príliš unáhleným uvoľňovaním opatrení. To bude podľa komisie "nezadržateľne viesť k príslušnému nárastu nových prípadov" nákazy koronavírusom.Brusel sa podľa AP obáva negatívnych následkov pokračovania stavu, v ktorom jednotlivé krajiny prijímajú iné rozhodnutia ako ich susedia, často bez akejkoľvek vzájomnej koordinácie, čo určite neprospieva boju proti šíreniu koronavírusu.V návrhu cestovnej mapy komisia uvádza, že k uvoľňovaniu jednotlivých prijatých opatrení by malo dochádzať len veľmi postupne, a to až po tom, ako v danej krajine už istý čas kontinuálne klesá počet potvrdených prípadov, a tiež len za predpokladu, že nemocnice v tejto krajine sú pripravené na prípadné opätovné zvýšenie počtu pacientov.Navyše, medzi uvoľňovaním jednotlivých opatrení by podľa komisie mala byť vždy prestávka v trvaní ideálne až jedného mesiaca, keďže efekt uvoľnenia týchto opatrení sa dá posudzovať len v rámci určitého času.