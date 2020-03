Primátor Banskej Bystrice a jeho zástupcovia venujú časť platu na pomoc ľuďom pred koronavírusom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.3.2020 - Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko spolu s jeho zástupcami Jakubom Gajdošíkom a Milanom Lichým sa rozhodli, že počas súčasného krízového obdobia budú poberať iba zákonom stanovené minimálne platy bez navýšenia.„Všetky takto ušetrené financie venujeme na krízový účet mesta určený na pomoc ľuďom pred koronavírusom,“ informuje na sociálnej sieti primátor s tým, že aj takto chcú byť solidárni. Vďaka ich rozhodnutiu pribudne na tento účet každý mesiac 4 919 eur.„Mesto má zriadený špeciálny účet, z ktorého hradí všetky výdavky spojené s riešením mimoriadnej situácie – nákup ochranných prostriedkov, rúšok, dezinfekčných prostriedkov,“ objasnila pre agentúru SITA účel tohto bankového účtu hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.„Vzhľadom na mimoriadnu situáciu so šíriacim sa koronavírusom veľmi citlivo vnímam, že mnohí z Banskobystričanov nemôžu naďalej chodiť do práce a veľa podnikateľov muselo svoje prevádzky zavrieť. Pre mňa a ľudí v mojom tíme platí pravý opak. V práci trávime celé dni, často pracujeme do neskorých večerných hodín, aby sme zabezpečili pomoc pre najzraniteľnejších,“ uvádza Nosko a dodáva, že samospráva neustále zavádza ďalšie opatrenia na ochranu obyvateľov mesta.