Primátor Bečarik bude vo funkcii aj druhé volebné obdobie, Spišskú Novú Ves podľa neho čaká náročné obdobie

Čaká ich náročné obdobie

Zamerajú sa i na výstavbu nových bytov

31.10.2022 (Webnoviny.sk) - Viac ako 59 percent voličov odovzdalo počas volieb v sobotu vhlas súčasnému primátorovi Pavlovi Bečarikovi (SNS).Medzi priority do ďalšieho volebného obdobia patrí podľa jeho slov aj oprava domova dôchodcov, ktorý bol zasiahnutý požiarom, ale tiež vybudovanie nového domova dôchodcov s kapacitou desiatok nových miest.Ako ďalej uviedol pre agentúru SITA, mesto sa chce zapojiť do výzvy energetických úspor verejných budov s objektom tunajšej základnej umeleckej školy a dvoch základných škôl.Podľa Bečarika, ktorý bude v úrade druhé volebné obdobie, čaká aj mesto Spišská Nová Ves náročné obdobie, v ktorom sa bude musieť zamerať na energetickú bezpečnosť obyvateľov.„V oblasti energetiky sme už začali so zavádzaním úsporných riešení. Mestská spoločnosť Emkobel čiastočne rekonštruovala rozvody tepla, inovujeme zariadenia v kotolniach, dali sme vypracovať štúdiu na geotermálny vrt a v zariadeniach, ktoré spravuje mesto, kontrolujeme nielen spotrebu, ale zavádzame automatické režimy napomáhajúce úsporám,“ informoval. Samospráva bude podľa jeho slov hľadať a zavádzať alternatívne zdroje na výrobu tepla a elektrickej energie.Okrem toho mesto čakajú racionalizačné opatrenia či investície do fotovoltiky. „Hlavnú úlohu v oblasti energetiky však vidíme stále na úrovni štátu a jeho ochranných opatreniach,“ skonštatoval.Okrem toho chce mesto podľa primátora aj naďalej v čo najväčšej miere využívať externé zdroje na rozvoj mesta, medzi nimi aj Plán obnovy i Program Slovensko.„V oblasti zamestnanosti a výstavby nových bytov vieme byť nápomocní a ústretoví k avizovaným aktivitám investorov, tu vidím veľký priestor na spoluprácu a podporu, zároveň nás čaká rekonštrukcia izieb v hoteli Šport na byty,“ dodal.Účasť na sobotných voľbách predstavovala v Spišskej Novej Vsi 32,4 percenta, oproti roku 2018 poklesla o viac ako šesť percent.