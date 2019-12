Primátor Bratislavy a mestské časti chcú zvýšiť daň z nehnuteľností

Na archívnej snímke primátor Bratislavy Matúš Vallo. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 5. decembra (TASR) - Primátor Bratislavy Matúš Vallo spolu so starostami 17 bratislavských mestských častí (MČ) navrhujú zvýšiť daň z nehnuteľností na území hlavného mesta. Tá by sa mala podľa spoločného návrhu zvýšiť v priemere o 45 až 50 percent, a to v závislosti od typu nehnuteľnosti a jej lokality. O tom, či sa od januára 2020 tieto dane zvýšia a o koľko, budú ešte rozhodovať bratislavskí poslanci na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval primátor Matúš Vallo.