Primátor Bratislavy Vallo zareagoval na kritiku petržalského starostu Hrčku namierenú voči hospodáreniu hlavného mesta

Zlepšovanie kvality života

Zvýšenie dane z nehnuteľnosti

7.2.2024 (SITA.sk) - Primátor Bratislavy Matúš Vallo na sociálnej sieti reagoval na kritiku starostu Petržalky Jána Hrčku , namierenú voči financovaniu mesta.„So starostom Hrčkom sa v mnohých veciach dokážeme zhodnúť. V pohľade na verejný priestor, na jeho kvalitu a ani v pohľade na hospodárenie samospráv sa však nezhodujeme. A dovolím si tvrdiť, že, našťastie, nie," konštatuje primátor.Starosta Hrčka aj v rozhovore pre agentúru SITA uviedol, že má problém s tým, ako mesto hospodári. Obnovená fontána na Námestí slobody je podľa neho zbytočným luxusom.„Pre starostu Hrčku je, zdá sa, luxus všetko, čo nie je práve tou najzákladnejšou povinnosťou mesta. Kde on vidí luxusnú fontánu na Námestí slobody, ja ako primátor a architekt vidím desaťtisíce ľudí, rodičov s deťmi, ktorí tu od jej spustenia trávia čas a spolu sa bavia na tomto novo zrekonštruovanom námestí," poznamenal Vallo.Podľa neho nejde o žiadny luxus, ale o zlepšovanie kvality života a oddychu v hlavnom meste. Ako ďalší projekt spomenul napríklad obnovu bývalého masážneho salóna v Sade Janka Kráľa.„Keď nám tento park mestská časť zverila, bol v takom zanedbanom stave, že len bezpečnostné orezy nás stáli cez 200-tisíc eur a ďalšie státisíce eur sme museli vynaložiť na základnú údržbu. Možno aj toto starosta vnímal ako luxus, pre nás je ale samozrejmosť, že do takého dôležitého parku treba investovať," dodal primátor s tým, že preto tu zrekonštruovali aj verejné toalety, osadili kvalitné lavičky, zmodernizovali osvetlenie a pripravujú jeho kompletnú revitalizáciu.„Financovať všetky dôležité projekty je náročné, ale tie, pre ktoré sa už raz rozhodneme, treba spraviť kvalitne," doplnil.Starosta Hrčka v rozhovore pre agentúru SITA uviedol, že mesto argumentuje zvýšenie dane z nehnuteľnosti tým, že nemá financie.„Na druhej strane vidím síce veľmi peknú fontánu na Námestí slobody aj so zrekonštruovaným námestím za 5 miliónov, pričom prevádzka fontány stojí cca 200 až 250-tisíc ročne, " zdôraznil s tým, že na druhej strane vidí zanedbanú magistrátnu budovu v Petržalke, do ktorej mesto neinvestuje.„Čiže, ak nemám na opravu budovy, ale na luxusný statok ako fontánu a námestie peniaze sú, s týmto mám problém," doplnil Hrčka.