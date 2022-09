Primátor Bročka potrebuje vo voľbách silného protikandidáta, Baroš predstavil svoje priority

Jeden silný protikandidát

8.9.2022 (Webnoviny.sk) - Trnava podľa nezávislého kandidáta na primátora Branislava Baroša potrebuje vo vedení mesta reálneho primátora, ktorý dokáže slušne komunikovať s ľuďmi, a nie primátora z digitálneho sveta.Za svoje priority v prípade zvolenia na post primátora označil zmenu prístupu ku komunikácii s obyvateľmi, riešenie statickej a dynamickej dopravy v meste a spojenie verejnej, akademickej a podnikateľskej sféry.Branislav Baroš potvrdil, že komunikuje s dvojicou kandidátov, ktorí už oznámili, že jeden z nich odstúpi. „V každom prípade, ak chceme v Trnave skutočnú zmenu, je priam nevyhnutné, aby proti súčasnému primátorovi stál vo voľbách jeden silný protikandidát, ktorého bude akceptovať väčšina Trnavčanov,“ povedal s tým, že stretnutia kandidátov budú ďalej pokračovať.Kandidáti Zuzana Bošnáková Marián Galbavý informovali, že približne mesiac pred voľbami sa jeden z nich vzdá v prospech druhého kandidáta.Baroš vo štvrtok predstavil aj kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva v Trnave, ktorí však nepôjdu do volieb ako nezávislí, ale budú na kandidátnej listine strany Starostovia a nezávislí kandidáti. Je to podľa vysvetlenia Baroša marketingový krok s cieľom odlíšiť ich od množstva iných kandidátov, ktorí budú mať za menom napísané, že sú nezávislí.Branislav Baroš na štvrtkovej tlačovej konferencii informoval, že odovzdal na mestskom úrade petíciu za zrušenie nového dopravného značenia v trnavskej časti Špíglsál, pod ktorou je viac ako 700 podpisov. Cieľom jeho tímu, je vrátiť zaužívaný spôsob dopravy v tejto časti mesta do pôvodného stavu.Kandidátne listiny na post primátora Trnavy doručilo šesť kandidátov. O hlasy voličov sa v komunálnych voľbách 29. októbra chcú uchádzať Branislav Baroš (NEKA) , Zuzana Bošnáková (KDH, Za ľudí, Kresťanská únia), Peter Bročka (NEKA), Marián Galbavý (SaS, Sme rodina, ODS, Šanca), Matej Lančarič (NEKA) a Zdenko Rosina (Národná koalícia/Nezávislí kandidáti).