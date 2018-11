Primátor Hanušoviec nad Topľou má rovnaké meno ako ten dosluhujúci

Ilustračná snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Hanušovce nad Topľou 11. novembra (TASR) – Hanušovce nad Topľou majú nového primátora, má rovnaké meno ako ten dosluhujúci. Otca tam totiž po ôsmich rokoch vystrieda jeho syn Štefan Straka (nezávislý). V sobotňajších (10.11.) komunálnych voľbách mu vyjadrilo svojím hlasom podporu 581 ľudí, čo predstavuje 42,25 %. Vyplýva to z definitívnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.uviedol pre TASR v nedeľu Straka ml., ktorý je držiteľom ocenenia Biela vrana za rok 2017, s tým, že v Hanušovciach napr. chýba pobytové zriadenie pre seniorov.Pokračovať chce aj v aktivitách, s ktorými začal jeho otec. Aktuálne realizujú v meste viaceré projekty, napr. rekonštrukciu domu kultúry, ktorú treba dokončiť, čaká ich tiež oprava miestnej základnej umeleckej školy, či zvyšovanie kapacity škôlky. "" skonštatoval.Tým, kto Straku motivoval zabojovať o kreslo primátora, nebol podľa jeho vlastných slov ani tak otec. "priblížil s tým, že je to skôr o pretavení doterajších vlastných skúsenosti do toho, aby bol pre Hanušovce užitočný.uzavrel.Na druhom mieste s počtom hlasov 513 skončil Martin Tkáč (KDH, SaS, OĽaNO a Demokratická strana). Tretí v poradí bol nezávislý Ján Čura (184). Štvrtú priečku obsadil s počtom hlasov 64 Ján Eštvaník (Smer-SD). Päticu kandidátov uzatvára Ján Pivovarník (SNS), ktorý získal 33 hlasov.Volebná účasť v meste bola na úrovni 48,73 %.