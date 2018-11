Primátor Hlohovca priznal prehru vo voľbách predčasne, zvíťazil

Mesto Hlohovec. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hlohovec 11. novembra (TASR) – Víťazom volieb v Hlohovci sa podľa zatiaľ neoficiálnych výsledkov stal doterajší primátor Miroslav Kollár (nezávislý). Svojho najväčšieho súpera Olivera Pestúna prekonal o 32 hlasov, keď v konečnom spočítaní získal 2610 a Pestún 2578. Kollár okolo 2. hodiny rannej pritom na svojej stránke na facebooku priznal volebnú porážku.napísal okolo 5. hodiny na rovnakom mieste. Dodal, žePodľa predbežných neoficiálnych výsledkov, ktoré mesto zverejnilo na svojej webovej stránke, bolo do mestského zastupiteľstva zvolených 13 nezávislých kandidátov, jeden za SNS, dvaja na Národnú koalíciu a jeden za KDH. Do mestského zastupiteľstva sa dostal aj Kollárov protikandidát Peter Dvoran za KDH. Volebná účasť bola v Hlohovci na úrovni 43,37 %, zapísaných voličov bolo 17.753. Na vstup do zastupiteľstva stačilo poslancovi v jednom z okrskov 231 hlasov, najviac hlasov dostal kandidát Jozef Urminský – 601. V 17-člennom zastupiteľstve budú sedieť tri ženy.