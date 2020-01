Primátor Jančovič nezakáže míting kotlebovcov v mestských priestoroch

Zverejnené stanovisko primátora

Právo zaručené Ústavou SR

24.1.2020 (Webnoviny.sk) - Primátor Piešťan Peter Jančovič nezakáže predvolebnú diskusiu politickej strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko na pôde Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch, ktorá je ohlásená na piatok 31. januára.Jančovič zverejnil stanovisko, podľa ktorého to nie je v právomoci primátora. Na nepovolenie mítingu politickej strany v mestských priestoroch ho vyzývali viacerí obyvatelia Piešťan.„O využití priestorov mestských organizácií pre konkrétne aktivity a subjekty, či o komerčnom prenájme týchto priestorov rozhoduje výlučne štatutár organizácie v súlade s platnou legislatívou,“ vysvetlil primátor.Ako ďalej dodal, Kotlebovci – ĽSNS je legitímnou parlamentnou stranou s právom zhromažďovať sa, ktoré je zaručené Ústavou Slovenskej republiky.„Senát Najvyššieho súdu SR v roku 2019 zamietol návrh na rozpustenie tejto strany. Z právneho hľadiska platí, že strana je legálna a má právo zvolávať verejné zhromaždenia. My musíme rešpektovať platnú legislatívu SR,“ dodal primátor Jančovič.Vo svojom stanovisku tiež uviedol, že on osobne sa nestotožňuje s myšlienkami a názormi tejto politickej strany.Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko ohlásila na budúci týždeň viacero predvolebných zhromaždení v mestách a obciach Trnavského kraja. Prakticky pri všetkých chystajú jednotlivci a rôzne iniciatívy aj protestné mítingy zamerané proti tejto politickej strane.