Primátor Košíc Polaček nemá v úmysle doplatiť mestským častiam prostriedky od štátu, sídlisku KVP chýba vyše 200-tisíc eur

11.1.2024 (SITA.sk) - Primátor Košíc Jaroslav Polaček nemá v úmysle doplatiť mestským častiam prostriedky od štátu, ktoré im prináležia, tvrdí starosta mestskej časti Sídlisko KVP Ladislav Lörinc. Na sociálnej sieti tiež uviedol, že pre Polačeka je rok 2023 uzavretý.„Nevedel nám odpovedať ani na otázku, čo bude ďalej, vzhľadom na to, že mesto dostane v januári od štátu viac peňazí ako vlani. Nič. Nedostali sme žiadny návrh na riešenie ani odpoveď," napísal a poznamenal, že od primátora očakával, že predstaví riešenie situácie.Mestskej časti Sídlisko KVP, kde je starostom, podľa Lörinca, čo ju vrhá do ekonomickej neistoty. Ohrozené sú podľa neho i základné služby pre občana a chod miestneho úradu. Lörinc sa ale nemieni nečinne prizerať.„V najbližších dňoch zvolám ďalšie stretnutie s miestnymi poslancami a podniknem aj potrebné právne kroky. Budem aktívne bojovať za záujmy našich obyvateľov – Košičanov. O všetkých podrobnostiach vás budem informovať. Nenecháme to tak," avizoval.