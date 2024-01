Primátor Košíc Poláček vyzýva starostov jednotlivých mestských častí, aby začali šetriť

Väčšina peňazí putuje na platy a prevádzku

Minuloročné optimalizácie

Opatrenia v ďalších oblastiach

9.1.2024 (SITA.sk) - Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček apeluje na starostov jednotlivých mestských častí Košíc, aby začali šetriť. Požiadal ich o to na stretnutí s hlavnými predstaviteľmi mestských častí, mali by tak nasledovať mesto, ktoré už s úspornými opatreniami začalo.„Ťažšie časy musíme zvládnuť spoločne. Okrem nastrčených dlaní a vyhrážok od viacerých starostov som nezachytil ani pri jednom z nich, že by prišli s akýmkoľvek úsporným plánom vo svojej mestskej časti. O šetrení a škrtaní výdavkov sa pritom v Košiciach hovorí už viac ako rok,” uviedol Polaček. Primátor tiež tvrdí, že väčšina prostriedkov, ktoré od mesta dostanú mestské časti, putuje na platy a prevádzku.Mesto na svojom webe tvrdí, že poniektorí starostovia zarábajú viac ako primátor a podaktorí poslanci mestských častí majú podľa samosprávy vyšší plat ako poslanci v niektorých väčších slovenských samosprávach.„Od mestských častí čakávam šetrenie a že sa budú naplno venovať zvereným kompetenciám a nie plesom či populistickému marketingu. Faktom je, že 80 – 90 % peňazí, ktoré mesto posiela veľkým mestským častiam, ide na chod úradov, platy starostov, zástupcov, prednostov či poslancov. Je až absurdné, že mnohí poslanci mestských častí poberajú odmeny ako keby riadili polmiliónové mesto,“ vraví Polaček. Od mestských častí očakáva podobné kroky, ako učinilo samotné mesto, napríklad v podobe zníženia platov, ale aj upustenia od reklamy či aktivít, ktoré nie sú nutnými rozpočtovými položkami.Samospráva poukazuje, že už v minulom roku sa začalo s optimalizáciou v dopravnom podniku. Mesto tiež, napriek inflácii a rastúcim cenám energií, v roku 2023 plošne znížilo všetky výdavky o štyri percentá, ku koncu znížilo výdavky a náklady na chod úradu o vyše 2,7 milióna eur.„Od nového roka mám výrazne znížený plat. Nie je to však prvýkrát. Už na začiatku pandémie Covid-19 som konal rovnako, a navrhol som si zníženie mzdy na zákonné minimum, aj keď je to v mestskom rozpočte iba zanedbateľná čiastka. Od môjho platu sa pritom odvíjajú aj platy mojich zástupcov. Podľa môjho názoru musia ísť lídri v zlých časoch príkladom,” myslí si primátor Polaček.Košice prijali opatrenia i v ďalších oblastiach, pozastavila sa napríklad výstavba nového zariadenia pre seniorov či nájomných bytov. Podľa požiadaviek poslancov sa znížili i náklady na odpadovú politiku. Mestské podniky stoja pred optimalizáciou nákladov, mestská polícia začala so zlučovaním niektorých svojich veliteľstiev a z mestských novín sa stal dvojmesačník. Šetrenie sa dotýka i odmien zamestnancov mesta.„Postupne bude prichádzať množstvo ďalších menších či väčších opatrení. I napriek tomu platí, že ak chceme zachovať služby, ktoré neovplyvnia bežný život občanov, musíme nájsť v novom roku viac ako 10 miliónov eur, ktoré nám stále chýbajú na zostavenie vyrovnaného rozpočtu pre rok 2024,“ dodal Polaček.