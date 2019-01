Primátor Liptovského Mikuláša nepodpísal rozpočet, vraj je nevýhodný

Jan Blcháč, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Liptovský Mikuláš 25. januára (TASR) – Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč nepodpísal upravený návrh rozpočtu na rok 2019, ktorý poslanci mestského zastupiteľstva schválili na rokovaní 14. januára. Dôvodom sú podľa neho právne a finančné analýzy, ktoré hovoria v neprospech rozpočtu. Mesto tak naďalej zostáva v provizóriu. Primátor to oznámil na štvrtkovom (24. 1.) zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši.Podľa právneho oddelenia mesta poslancami upravený rozpočet nerešpektuje uzatvorené zmluvy a ani opatrenia, ktoré mestu nariadili orgány štátnej správy. Problémom je najmä vylúčenie možnosti financovať opätovné uzatvorenie skládky vo Veternej Porube, ktoré mestu nariadila Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP).uviedla vedúca právneho oddelenia mesta Anna Iľanovská.Ďalší problém je vyčiarknutie časti splátky za zazmluvnenú a už zrealizovanú údržbu a opravy komunikácií z pôvodného rozpočtu.vyhlásil Blcháč.Poslankyňa za najsilnejší poslanecký klub Nový Mikuláš Anna Rázusová Dvorščáková uviedla, že v rozpočte navrhli zmeny, ktoré považovali za potrebné.uviedla.Dôvodom, prečo poslanecký klub Nový Mikuláš vyňal z pôvodného rozpočtu úver 1,6 milióna eur na znovuuzatvorenie skládky vo Veternej Porube, bol podľa Dvorščákovej ten, že potrebovali doložiť niektoré relevantné dokumenty, do ktorých chceli nahliadnuť.dodala.Primátor však tvrdí, že starší poslanci dostávali všetky relevantné informácie týkajúce sa skládky už v minulosti.povedal.Podľa vedúcej finančného odboru mesta Lenky Debnárovej mali poslanci možnosť pripomienkovať rozpočet od jesene minulého roka, no doposiaľ neboli predložené žiadne písomné návrhy.uviedla.Poslanci mali šancu schváliť rozpočet celkom štyrikrát, 20., 27., 30. decembra a 14. januára. Posledný uvedený termín bol zároveň aj konečný, keď rozpočet prešiel, avšak s pozmeňujúcimi návrhmi. Ten primátor nepodpísal. Kým poslanci nerozhodnú o definitívnej verzii rozpočtu mesta na rok 2019, bude sa Liptovský Mikuláš naďalej riadiť rozpočtovým provizóriom.