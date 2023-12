Primátor Matúš Vallo praje obyvateľom Bratislavy ľahší nový rok

25.12.2023 (SITA.sk) - Primátor Bratislavy Matúš Vallo v rozhovore pre agentúru SITA načrtol, aký rok čaká hlavné mesto.„Skúsenosť s rokmi kríz nás naučila, že všetky naše plány sa môžu zmeniť šmahom ruky, takže už s nimi narábame opatrne. Pre nás to ľahký rok nebude, budeme musieť s menšími finančnými prostriedkami (o ktoré sme prišli v dôsledku populistických rozhodnutí minulých vlád) urobiť maximum zmien a nových projektov, ktoré urobia život v našom meste ešte lepším a príjemnejším," uviedol.„Prajem si však, aby to bol ľahší rok pre Bratislavčanov a Bratislavčanky, zaslúžia si to. Chcem im poďakovať za to, že svoje mesto milujú a že ho chcú zveľaďovať. Že sa stále chcú dívať na pekné veci, že majú chuť robiť niečo aj pre druhých. Že stále chodia na koncerty, do divadla, na výstavy. Že tvoria komunitu, ktorá si vie pomôcť a na ktorú môžeme byť hrdí. Toto nám nikto nezoberie, aj toto je naše mesto," dodal primátor.