Primátor Polaček chce dokončiť rozbehnuté, podporí ho aj OĽaNO a kampaň bude financovať z vlastného (video)

1.8.2022 (Webnoviny.sk) - Súčasného primátora Košíc Jaroslava Polačeka podporí v nasledujúcich voľbách na primátora mesta Košice aj hnutie Obyčajní ľudia a nezávisle osobnosti (OĽaNO) Do volieb tak pôjde s podporou strán Kresťansko-demokratické hnutie Sme rodina , Nova, Aliancia, Strana rómskej koalície, Dobrá voľba a umiernení Polaček to oznámil na pondelňajšom brífingu, po ktorom spolu so zástupcami strán podpísali memorandum. Zároveň zo spomenutých strán vytvorili spoločnú kandidátnu listinu, zloženú zo 41 kandidátov na mestských poslancov.Ako už skôr Polaček spomenul, prioritou pre neho bude bude dokončiť, čo ako primátor začal. Kampaň bude financovať z vlastných zdrojov a podľa jeho slov na ňu nechce minúť viac ako jeden ročný plat primátora.