Primátor Popradu zvolal na žiadosť poslancov zasadnutie zastupiteľstva k sporu v priemyselnom parku

Investori v Matejovciach ešte pred necelým týždňom počas spoločnej tlačovej konferencie vyhlásili, že sa cítia oklamaní. Po tom, ako si po sedemnástich rokoch podľa v minulosti podpísaných zmlúv chceli od mesta odkúpiť pozemky za symbolický jeden cent za meter štvorcový, im samospráva oznámila, že to nebude možné. Dôvodom je podľa nej zmena legislatívy. Pozemky im preto ponúkla za trhovú cenu, v inom prípade by išlo podľa nej o nedovolenú štátnu pomoc. Problém sa týka siedmich investorov. Na súde sú tak žaloby zo strany niektorých investorov, ale aj samotného mesta Poprad. Jedna zo spoločností, LPH, sa na súd obrátila ešte v roku 2023, podala žalobu o nahradenie prejavu vôle pri predaji pozemkov. Očakáva, že rozhodnutie v prípade padne v stredu 18. júna. Mesto Poprad žaluje investorov o vypratanie daných pozemkov.





12.6.2025 (SITA.sk) - Priebehu právnych sporov medzi mestom Poprad a nájomcami priemyselného parku v mestskej časti Matejovce, ako aj ich dopadu na udržateľnosť zamestnanosti v meste, sa bude zaoberať aj mestské zastupiteľstvo. Primátor mesta Anton Danko ho zvolal na žiadosť poslancov, uskutoční sa v utorok 17. júna o 7:30. Na jeho programe je len tento jeden bod. Vyplýva to zo zverejnených materiálov na internetovej stránke mesta.O zvolanie zastupiteľstva požiadali poslanci poslaneckého klubu Poprad na 1. mieste. Reagujú na situáciu v priemyselnom parku, kde sú podľa nich v ohrození stovky pracovných miest.„Chceme vyslať jasný signál všetkým, že mesto Poprad víta nové investície, chce spolupracovať so zamestnávateľmi a pritiahnuť aj talenty zo zahraničia naspäť do Popradu. Iba v meste, kde je dobré pracovné prostredie budú naši mladí radi ostávať, zakladať si rodiny a spokojne žiť,“ uviedol za nich popradský poslanec František Majerský KDH ). Od mesta chcú vysvetlenie jeho krokov v súvislosti s dianím v priemyselnom parku.