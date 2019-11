Primátor Žiliny potvrdil šesť kľúčových oblastí rozvoja mesta

Peter Fiabáne, archívna snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Žilina 29. novembra (TASR) – Prvý rok žilinského primátora Petra Fiabáneho vo funkcii potvrdil, že pre rozvoj Žiliny je kľúčových šesť oblastí, ktoré naformuloval v predvolebnej kampani. Povedal to v piatok na tlačovej konferencii pri príležitosti zhodnotenia prvého roku na poste primátora.Doplnil, že je to otvorený a komunikatívny úrad.uviedol Fiabáne.podotkol žilinský primátor.Vďaka zmene organizačnej štruktúry a poriadku odmeňovania sa podľa neho podarilo skvalitniť manažment mestského úradu (MsÚ).vysvetlil Fiabáne.Vedenie mesta navštívilo od septembra 2019 všetky mestské časti a sídliská.pripomenul.dodal žilinský primátor.V oblasti dopravy to bola napríklad rekonštrukcia 26 zastávok MHD s celkovými nákladmi vo výške približne 1,644 milióna eur.uzavrel Fiabáne.