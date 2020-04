Primátori a starostovia by mali priznávať majetok, miestne referendum bude jednoduchšie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda chce zaviesť povinnosť zverejňovať majetkové priznania aj pre primátorov, starostov a predsedov samosprávnych krajov. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády (PVV), ktoré v nedeľu dopoludnia schválili jej členovia. Okrem toho chce zjednodušiť pravidlá pre konanie miestneho referenda, verejného zhromaždenia obyvateľov obce a uľahčiť využitie petičného práva v samosprávach.Zmeniť sa má aj účasť verejnosti na zasadaniach poradných orgánov samosprávy. Občania by sa tak mohli zúčastňovať na zasadaniach komisií. PVV obsahuje aj bod zameraný na zavedenie elektronických úradných tabúľ s archívom. Verejnosť by tak mohla jednotlivé správne konania sledovať aj do minulosti.„Súčasná miera otvorenosti samosprávy ako celku je nedostatočná. Nástrojom na zvýšenie verejnej kontroly a miery vedomostí o samospráve je zverejňovanie dát, najmä ekonomických a legislatívnych, s ktorými úrady pracujú,“ uvádza sa v materiáli.Programové vyhlásenie vlády schválili členovia vládneho kabinetu na rokovaní, ktoré sa uskutočnilo dnes v priestoroch Úradu vlády SR.