Primátori idú podľa Transparency do predvolebnej kampane s neférovou výhodou aj za verejné zdroje

24.4.2022 (Webnoviny.sk) -idú do predvolebnej kampane s neférovou výhodou aj za verejné zdroje. Upozornila na to mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) s tým, že viaceré väčšie mestá už o činnosti radnice na sociálnych sieťach neinformujú iba cez oficiálne mestské stránky, ale aj cez primátorské profily. Tie sa navonok zväčša tvária nezávisle, časť ich obsahu však tiež vzniká za verejné zdroje. Informovali o tom vo svojom profile na sociálnej sieti.„Radničné noviny vydávané za mestské a zadarmo distribuované do domácností nie sú jedinou komunikačnou výhodou úradujúcichv nastávajúcej kampani. K znovuzvoleniu môžu mať bližšie aj vďaka sociálnym sieťam, na ktorých si budujú popularitu čiastočne tiež za verejné zdroje,“ vysvetlila TIS.Osobné profily využívajú aktívne všetcia ako zdôraznila mimovládna organizácia, vo viacerých prípadoch sa na ich vytváraní podieľajú priamo aj zamestnanci radníc. Bežnou praxou je pritom miešanie politických a súkromných posolstiev s informovaním o primátorských aktivitách vytváraných za verejné zdroje.Do sponzoringu osobného profilu, ktorý je však plný obsahu vytváraného za mestské zdroje, aktuálne najviac investuje košický Jaroslav Polaček . Len za prvé tri mesiace roka to bolo už vyše 3-tisíc eur. Reklamy na svojom profile sipodľa magistrátu hradí sám. Pravidelne však na ňom zverejňuje aj obsah vytváraný zamestnancami samosprávy.Magistrát pritom investoval podľa knižnice reklám Facebooku za prvých 90 dní do sponzorovaného šírenia príspevkov 376 eur. „Podobná prax panuje aj v niektorých ďalších krajských mestách.si vraj za sponzorovaný obsah platia sami alebo vôbec,“ doplnila TIS.Na správe primátorského profilu sa, naopak, nepodieľajú úradníci v Trenčíne či Žiline. Podobne hovorkyňa Trnavy Veronika Majtánová vraví, že k účtu Petra Bročku ani nemajú prístup. „Aj pri takomto vysvetlení však možno vnímať komunikačnú prax veľkých slovenských miest ako problematickú,“ skonštatovala mimovládna organizácia.Podobne ako v Košiciach, aj v ďalších väčších mestách si totižbudujú popularitu na osobných profiloch aj cez výstupy mesta, ktoré vznikajú za verejné zdroje. Ide napríklad o mestské podujatia, tlačové správy, mestské videá či fotografie.Najväčšie prostriedky na komunikáciu vynakladá bratislavský magistrát . Tamojšie oddelenie komunikácie a marketingu má podľa webu mesta 16 zamestnancov a k dispozícii až 770-tisíc eur. Na sponzoring metstkého profilu na sociálnych sieťach je vyčlenených 30-tisíc eur, pričom plánujú vyčerpať 22-tisíc eur.Je to jedenásťnásobne viac, ako plánované náklady v poradí druhej Nitry. Predpokladané výdavky mesta Nitra na podporu mestského profilu je 2-tisíc eur, Trenčína 1 500 eur, Žiliny tisíc eur a Košíc 400 eur. Ďalšie tri krajské mestá neplánujú investovať na podporu príspevkov.TIS uviedla ako príklad profil bratislavského Matúš Vallo má rád Bratislavu“. Ten využíval Vallo pred voľbami v roku 2018 ako kampaňový profil a neskôr sa zmenil na primátorský. V súčasnosti ho administrujú súbežne kancelária, ako aj kampaňový tím jeho novej strany. Obsah, ktorý súvisí s kandidatúrou alebo mestskou stranou, administruje výlučne kampaňový tím, ktorý je personálne aj finančne nezávislý od mesta a sídli na inej adrese.V podobnej situácii jeNitry Marek Hattas . Primátorský profil spravuje jeho poradca, ktorý je interným zamestnancom mesta. Kampaňový obsah na primátorskom profile má na starosti tím novovznikajúcej strany, čo sú ľudia mimo radnice.„Takéto miešanie primátorského a kampaňového obsahu na jednom účte však rozhodne nepovažujeme za šťastné. Užívatelia sociálnej siete rôzne obsahy na primátorskom profile nemajú možnosť odlíšiť. Pri takomto nastavení sa tak s kampaňou zlieva aj informovanie o bežnej agendevytvárané za verejné zdroje,“ dodala TIS.