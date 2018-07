Primátori K8 chcú eliminovať dosah chodníkovej novely

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 10. júla (TASR) – Primátori slovenských krajských miest združených v K8 chcú eliminovať dosah novely zákona o pozemných komunikáciách, ktorá samosprávam navyšuje starostlivosť o zimnú údržbu chodníkov a spôsobuje aj procesné problémy. Po utorkovom stretnutí v Bratislave dospeli k návrhu riešenia, ktorý chcú predostrieť premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD). V blízkej dobe sa s ním stretne primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal. Bratislava totiž tento polrok prevzala vedenie združenia K8.O presnom návrhu, akým spôsobom si slovenské mestá a K8 predstavujú vyriešenie problémov s takzvanou chodníkovou novelou, však primátori v utorok hovoriť nechceli.povedal Nesrovnal. Chodníková novela je podľa primátora Bratislavy celoslovenským problémom, ktorý však pociťujú najmä väčšie mestá. Ako spresnil, novela prišla veľmi rýchlo uprostred rozpočtového obdobia a krajským mestám vznikajú procesné problémy so zabezpečením techniky, ľudí a zmluvných vzťahov.Podľa primátora Nitry Jozefa Dvonča ťažkosti spôsobujú jednak časy, ktoré treba dodržať pri odstraňovaní snehu z chodníkov a taktiež sú tu technické a personálne problémy.skonštatoval. Primátori deklarujú, že zákon dodržať chcú, hľadajú ale cestu, akým spôsobom a čo najúčinnejšie to urobiť. Poukazujú pritom aj na rozpočty krajských miest, ktoré táto chodníková novela zaťaží ročne sumou 200.000 až 300.000 eur.podotkol primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.Primátor Trenčína Richard Rybníček dúfa, že argumenty, s ktorými príde bratislavský primátor za premiérom, uznajú aj poslanci v Národnej rade SR. Logistika, ktorú táto novela zavádza, je totiž podľa neho nerealizovateľná a primátori potrebujú čas si to celé premyslieť.uviedol.Chodníková novela zmenila od mája starostlivosť o obecné chodníky. Mnohé mestá a obce v nej vidia viaceré riziká. Táto povinnosť totiž prechádza zo správcov priľahlých budov na vlastníkov alebo správcov chodníkov, teda práve na samosprávy. Tie upozorňujú na dopady v rámci svojich rozpočtov či na pravdepodobné navyšovanie personálnych, technických a finančných kapacít.