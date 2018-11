Primátori Strážskeho a Veľkých Kapušian obhájili svoj post

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Strážske/Veľké Kapušany 11. novembra (TASR) – Primátori miest Strážske a Veľké Kapušany v Michalovskom okrese obhájili v sobotňajších (10.11.) komunálnych voľbách svoj post. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnili samosprávy na svojich webových stránkach.Primátorsky post v Strážskom obhájil Vladimír Dunajčák (Smer-SD), ktorému odovzdalo hlasy 769 ľudí, čo predstavuje 45,2 %. Druhú priečku obsadil Raymond Kopka so 627 hlasmi, tretí skončil Stanislav Demko, ktorého podporilo 298 ľudí. So siedmimi hlasmi sa na poslednej priečke umiestnil Michal Knap.Hlavou mesta Veľké Kapušany aj naďalej zostáva nezávislý Peter Petrikán. Svoju dôveru mu prejavilo 1380 občanov. Platných hlasov bolo dokopy 2545. Získal tak 54,22 %. Na druhom mieste skončila Stela Očenášová s 860 hlasmi a trojicu uzatvára Michal Gyüre (305).