Primátori žiadajú Hegera, aby sa na reformách v rámci plánu obnovy podieľali aj samosprávy a mimovládky

25.6.2021 (Webnoviny.sk) - Únia miest Slovenska (ÚMS) žiada, aby boli mestá a experti mimovládnych organizácií zapojení do implementačnej štruktúry plánu obnovy. ÚMS to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa únie Daniela Piršelová sú presvedčení, že mestá a organizácie by mali mať možnosť podieľať sa na príprave reforiem a ovplyvniť efektívne využívanie zdrojov z plánu obnovy.ÚMS preto zaslala predsedovi vlády SR Eduardovi Hegerovi OĽaNO ) list, v ktorom apeluje, aby vláda neignorovala samosprávy ani zástupcov a odborníkov z tretieho sektora a využila ich odborný potenciál.Z plánu obnovy bude môcť Slovensko čerpať finančné prostriedky v celkovej výške 6,3 miliardy eur.