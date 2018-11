Primátorka A. Turčanová a mestskí poslanci slávnostne zložili sľub

Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová spolu s manželom (vpravo) počas volebnej noci po voľbách do orgánov samosprávy obcí v Prešove 10. novembra 2018. Foto: TASR – Milan Kapusta Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová spolu s manželom (vpravo) počas volebnej noci po voľbách do orgánov samosprávy obcí v Prešove 10. novembra 2018. Foto: TASR – Milan Kapusta

Prešov 19. novembra (TASR) – Slávnostným zložením sľubu sa v pondelok opätovne ujala svojej funkcie primátorka Prešova Andrea Turčanová. Kandidovala za koalíciu KDH, OĽaNO a NOVA.Za svoje priority v ďalšom volebnom období považuje pokračovanie v lobingu, ako aj v samotnej výstavbe ciest - dokončení D1 a úspešnom začatí vybudovania R4 v plnom profile."Samozrejme, je to aj výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, projektová príprava Slovenskej ulice a realizácia Jarkovej ulice. Ďalej prepojenie Sibírskej ulice a časti Šalgovík, kde chceme zaviesť aj trolejbusy a zokruhovať potom MHD. Keďže realizujeme veľa stavieb a ľudia nemajú kde relaxovať, tak je to výstavba centrálneho mestského parku a oddychových zón v Prešove. To budú hlavné priority v tomto volebnom období," uviedla po zložení sľubu Turčanová.Sľub v pondelok zložilo aj 31 mestských poslancov, z nich je 17 doterajších a 14 nových. Zloženie poslaneckých klubov bude podľa primátorky definitívne známe v stredu (21.11.), kedy sa uskutoční rokovanie MsZ. Poslanci sa budú zaoberať zložením jednotlivých komisií MsZ a mestskej rady. Okrem toho určia sobášiacich, poslanca, ktorý bude zodpovedný za zvolávanie zastupiteľstva v prípade, ak ho nebude môcť zvolať primátorka ani viceprimátor. Na programe rokovania sú aj body z minulého obdobia.Ako ďalej uviedla Turčanová, novým prvým viceprimátorom bude podľa koaličnej dohody poslanec Vladimír Feľbaba (NOVA)."Zdieľam vytýčené priority za uplynulé volebné obdobie a plne podporujem jej volebný program, s ktorým išla do týchto komunálnych volieb. Pevne dúfam, že naša spolupráca bude v prospech mesta Prešov a hlavne v prospech všetkých Prešovčanov. O kompetenciách sa budeme ešte rozprávať. Čo sme sa s primátorkou rozprávali, venoval by som sa hlavne právno-ekonomickým otázkam. Samozrejme, ak niečo bude ešte potrebné, tak urobím všetko pre to aj v iných oblastiach," uviedol 29-ročný Feľbaba, ktorý v minulosti pracoval ako advokátsky koncipient.To, že doteraz nebol mestským poslancom, považuje za výhodu. "Nie som zaťažený nejakým bremenom z minulosti a chcem priniesť taký, ako sa hovorí, nový vietor alebo nový pohľad na viaceré skutočnosti, ktoré sú okolo nás. Verím, že entuziazmus mi ostane a budem sa snažiť v tomto podporovať aj primátorku," dodal Feľbaba.Turčanová zároveň odovzdala poslancom, ktorí pôsobili v mestskom parlamente minimálne tri volebné obdobia, ďakovné listy. Z jej rúk si ich prevzali Katarína Ďurčanská, Stanislav Ferenc, Stanislav Kahanec, Štefan Kužma a Vasiľ Janko.