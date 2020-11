Primátorka Svidníka mala pozitívny PCR test na koronavírus, antigénový bol najskôr negatívny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.11.2020 (Webnoviny.sk) - Primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová mala pozitívny výsledok PCR testu na koronavírus . Uviedla to na svojom účte na sociálnej sieti.„Nevyhlo sa to ani mne. Dbám na dodržiavanie všetkých odporúčaní - nosím rúško, dezinfikujem, dbám na odstup... Po negatívnom výsledku antigénového testu z minulého víkendu mám pozitívny výsledok PCR testu, na testovanie som išla po kontakte s pozitívne testovanou osobou. Nemám žiadne príznaky a verím, že to tak ostane,“ uviedla primátorka v statuse deň pred druhým kolom plošného testovania. Dodala, že na potrebný čas ostáva v karanténe a bude pracovať z domu.Vo Svidníku sa v rámci druhého kola plošného testovania pracuje na deviatich odberných miestach. Z toho osem otvorili o 8. hodine, testovanie na amfiteátri sa začína o 10. hodine.O priebehu testovania bude mesto priebežne informovať cez mestský rozhlas, sociálne siete a na mestskej webovej stránke. Monitoring čakania v rade na odber je k dispozícii na www.somzodpovedny.eu.V prvom kole celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 vykonali v meste 4 172 testov. Počet pozitívne testovaných bol 52, teda 1,25 percent z celkového počtu testovaných.