Prímerie za ruských podmienok nezlepší situáciu Ukrajincov, tvrdí Baerbocková

Prímerie za ruských podmienok

Vojnu nezačal nikto iný ako Putin

18.12.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková nevidí nádej na ukončenie vojny na Ukrajine v blízkej budúcnosti. Ako zároveň podľa webu spiegel.de zdôraznila, prímerie za ruských podmienok nezlepší situáciu Ukrajincov.Baerbocková povedala, že nevidí žiadnu nádej na pozastavenie ruských nepriateľských voči Ukrajine, ani žiadne známky toho, že by sa Moskva chystala ustúpiť.Poznamenala, že prímerie za podmienok Kremľa nepovažuje za riešenie, pretože by to „nezastavilo hrôzy pre ukrajinský ľud, ale skôr naopak".Politička podotkla, že najhoršie sú na tom ľudia na okupovaných územiach. „Každý deň žijú v strachu, že ich ruské okupačné vojská môžu uniesť, mučiť a zabiť," povedala šéf nemeckej diplomacie.Zároveň pripomenula, že na druhej strane frontovej línie sú problémy aj s prístupom k základným komunálnym službám a ľudia sú „odstrihnutí" od medzinárodnej humanitárnej pomoci. „Túto vojnu nezačal nikto iný ako Putin , a ak Putin bude chcieť, vojna sa môže skončiť aj zajtra," poznamenala Baerbocková.Nemecký kancelár Olaf Scholz v sobotu povedal, že na ukončenie vojny sú potrebné rokovania s Kremľom, ale Putin by mal „ukončiť vojnu, stiahnuť vojakov, a tým vytvoriť príležitosť na vzájomné porozumenie".