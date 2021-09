Primetime Emmy ovládol seriál Koruna, udeľovanie cien si užili aj tvorcovia Dámskeho gambitu (foto)

Bez ceny neobišiel ani Dámsky Gambit

Netflix s výrazným náskokom





Prehľad víťaziek a víťazov cien Primetime Emmy vo vybraných kategóriách:



Najlepší dramatický seriál: Koruna

Najlepší komediálny seriál: Ted Lasso

Najlepšia limitovaná séria: Dámsky gambit



Najlepší herec v hlavnej úlohe dramatického seriálu: Josh O’Connor (Koruna)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe dramatického seriálu: Olivia Colman (Koruna)

Najlepší herec v hlavnej úlohe komediálneho seriálu: Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe komediálneho seriálu: Jean Smart (Hacks)

Najlepší herec v hlavnej úlohe limitovanej série, filmu alebo antológie: Ewan McGregor (Halston)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe limitovanej série, filmu alebo antológie: Kate Winslet (Mare z Easttownu)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe dramatického seriálu: Tobias Menzies (Koruna)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe dramatického seriálu: Gillian Anderson (Koruna)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe komediálneho seriálu: Brett Goldstein (Ted Lasso)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe komediálneho seriálu: Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe limitovanej série, filmu alebo antológie: Evan Peters (Mare z Easttownu)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe limitovanej série, filmu alebo antológie: Julianne Nicholson (Mare z Easttownu)



Najlepší scenár dramatického seriálu: Peter Morgan (Koruna)

Najlepšia réžia dramatického seriálu: Jessica Hobbs (Koruna)

Najlepší scenár komediálneho seriálu: Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky (Hacks)

Najlepšia réžia komediálneho seriálu: Lucia Aniello (Hacks)

Najlepší scenár limitovanej série, filmu alebo antológie: Michaela Coel (Môžem ťa zničiť)

Najlepšia réžia limitovanej série, filmu alebo antológie: Scott Frank (Dámsky gambit)



Najlepšia súťažná séria: RuPaul's Drag Race

Najlepšia talk šou: Last Week Tonight With John Oliver

Najlepšia zábavná skečová séria: Saturday Night Live

Zábavný špeciál (live): Stephen Colbert’s Election Night 2020: Democracy’s Last Stand Building Back America Great Again Better 2020

Zábavný špeciál (predtočený): Hamilton





20.9.2021 (Webnoviny.sk) - Sošky pre najlepšie seriály si počas nočného udeľovania televíznych cien Primetime Emmy rozdelili Koruna (2016), Dámsky gambit (2020) a Ted Lasso (2020).Galavečer však patril predovšetkým historickému seriálu Koruna, ktorý pozbieral všetkých sedem trofejí naprieč svojou kategóriou. Okrem toho, že ho vyhlásili za najlepší dramatický seriál, ocenili aj Oliviu Colman a Josha O’Connora za hlavné úlohy, Gillian Anderson a Tobiasa Menziesa za vedľajšie roly a tiež Petera Morgana za scenár a Jessicu Hobbs za réžiu dramatického seriálu.Za najlepší komediálny seriál vyhlásili Teda Lassa, ktorý si vyslúžil aj ďalšie tri ceny - pre Jasona Sudeikisa za hlavnú rolu a tiež Hannah Waddingham a Bretta Goldsteina za vedľajšie úlohy.Tri ceny v kategóriách komediálnych seriálov zozbieral Hacks (2021), ktorý vyniesol Jean Smart trofej za hlavnú úlohu a ďalšie dve ceny získal za réžiu (Lucia Aniello) a scenár (Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky).Emmy pre najlepšiu limitovanú sériu si vyslúžil Dámsky gambit, ktorý vyniesol trofej aj Scottovi Frankovi za réžiu. Ďalšie ceny v kategóriách venovaných limitovaným sériám, televíznym filmom a antológiám si však rozdelili iné projekty.Tri Emmy si pripísala miniséria Mare z Easttownu (2021), pričom ocenili Kate Winslet za hlavnú rolu a Julianne Nicholson a Evana Petersa za vedľajšie úlohy. Cenu pre najlepšieho herca v hlavnej úlohe limitovanej série, filmu alebo antológie získal Ewan McGregor vďaka životopisnej minisérii Halston (2021). Trofej za scenár dostala Michaela Coel za dramatický seriál Môžem ťa zničiť (2020).Akadémia televíznych umení a vied tiež počas dvoch dní 11. a 12. septembra rozdala Creative Arts Emmys, pričom po ich započítaní, sú najúspešnejšími projektami 73. ročníka udeľovania cien Emmy seriály Koruna a Dámsky gambit, ktoré si vyslúžili po 11 trofejí.Nasledujú Saturday Night Live (osem), Ted Lasso (sedem) a The Mandalorian (sedem). Z pohľadu televízií výrazne vedie Netflix so 44 oceneniami, nasledujú HBO/HBO Max (19), Disney+ (14) a Apple TV+ (10).