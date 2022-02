Princ Charles a jeho manželka Camilla majú COVID-19, zrejme mohli nechtiac nakaziť aj kráľovnú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.2.2022 - Camilla, vojvodkyňa z Cornwallu, mala pozitívny test na ochorenie COVID-19. Udialo sa tak iba štyri dni po tom, ako sa koronavírusom infikoval aj jej manžel - princ Charles. Informovala o tom v pondelok kancelária páru.Charles sa od štvrtka nachádza v izolácii. Po pozitívnom teste ho nasledovala i Camilla. Obaja sú zaočkovaní tromi dávkami vakcíny. Charles sa už predtým nakazil koronavírusom. Bolo to v marci 2020 počas prvej vlny pandémie.Predpokladá sa, že Charles sa začiatkom minulého týždňa stretol so svojou matkou, kráľovnou Alžbetou II., keď boli obaja na zámku Windsor. Buckinghamský palác neoznámil, či mala 95-ročná kráľovná pozitívny test, no minulý týždeň uviedol, že nemá žiadne príznaky.