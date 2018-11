Princ Charles začal v Gambii cestu po troch západoafrických krajinách

Britský princ Charles, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banjul 1. novembra (TASR) - Následník britského trónu princ Charles a jeho manželka Camilla pricestovali v stredu do Gambie, kde začali týždňovú cestu po troch afrických krajinách. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.Kráľovský pár privítal v gambijskom hlavnom meste Banjul prezident Adama Barrow. Princ z Walesu a vojvodkyňa z Cornwallu si následne pozreli ukážku domorodého tanca a spevu. Ide o Charlesovu prvú návštevu Gambie.Princ vo štvrtok zavíta do armádneho výcvikového strediska, kde sa vojaci pripravujú na misie OSN a Africkej únie (AÚ) v sudánskom Dárfúre. Charles navštívi aj centrum pre výskum tropických chorôb, ktoré je pobočkou London School of Hygiene and Tropical Medicine, kým Camilla - okrem iných oficiálnych povinností - slávnostne otvorí novú knižnicu.Návšteva je zároveň oslavou návratu Gambie do Spoločenstva národov vo februári tohto roka; krajina túto organizáciu náhle opustila v roku 2013, keď ju vtedajší líder Yahya Jammeh obvinil zCharles a Camilla sa v Gambii zdržia celkovo tri dni; 2. novembra sa presunú do Ghany, ktorá sa v roku 1957 stala prvou africkou krajinou Spoločenstva národov s vládou väčšinového obyvateľstva. Kráľovský pár sa 6. novembra premiestni do Nigérie, kde o dva dni nato svoju cestu ukončí, oznámila kancelária ich oficiálneho londýnskeho sídla Clarence House.Kráľovský pár sa vo všetkých troch západoafrických krajinách zúčastní na spomienkových podujatiach, na ktorých si uctí gambijských, ghanských a nigérijských vojakov padlých v oboch svetových vojnách i mierových misiách.