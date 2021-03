Princ Filip absolvoval v londýnskej nemocnici úspešný zákrok na srdci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.3.2021 (Webnoviny.sk) - Britský princ Filip podstúpil v londýnskej nemocnici úspešný zákrok na srdci. Informoval o tom Buckinghamský palác.Deväťdesiatdeväťročný manžel kráľovnej Alžbety II. podľa vyhlásenia podstúpil v Nemocnici svätého Bartolomeja procedúru v súvislosti so srdcovými problémami, ktoré ho trápili už dlhšie. „Na liečbu, odpočinok a zotavovanie" by mal v nemocnici zostať ešte niekoľko dní.Vojvoda z Edinburghu sa od 16. februára liečil z infekcie v Nemocnici kráľa Eduarda VII., odkiaľ ho v pondelok previezli do spomenutej Nemocnice svätého Bartolomeja, ktorá sa špecializuje na starostlivosť o srdce.Princ Filip, ktorý odišiel do dôchodku v roku 2017, sa len zriedka objavuje na verejnosti. Počas súčasného lockdownu platného v Anglicku sa zdržiaval s kráľovnou na hrade Windsor, ktorý leží západne od Londýna.