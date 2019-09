Princ Harry a Meghan sa stretli s emeritným arcibiskupom Tutuom

Na archívnej snímke britský princ Harry a jeho manželka Meghan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kapské Mesto 25. septembra (TASR) - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan sa v stredu v Juhoafrickej republike (JAR) stretli s emeritným arcibiskupom Desmondom Tutuom, známym bojovníkom proti apartheidu. Pár prvýkrát na verejnosti v JAR sprevádzal aj ich štvormesačný syn Archie. Informovala o tom agentúra DPA.Harryho a Meghan, držiac Archieho v náručí, privítal Tutu spolu so svojou manželkou Leah, ktorí toto stretnutie označili za "vzácnu výsadu a poctu". Schôdzka sa uskutočnila v priestoroch nadácie manželov, ktorá sídli v Kapskom Meste v historickej budove postavenej otrokmi.Tutu v roku 1984 získal Nobelovu cenu za mier za svoj neochvejný odpor voči politike apartheidu.Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu svoju desaťdňovú návštevu JAR a ďalších krajín v regióne odštartovali v pondelok v Kapskom Meste, kde strávili v stredu svoj posledný spoločný deň. Harry totiž zamieri do Botswany, Meghan s Archiem zostáva v JAR.Po Botswane Harry pokračuje do Angoly a Malawi. V Angole navštívi projekt odstraňovania mín, s ktorým sa spája niekoľko z najznámejších fotografií jeho zosnulej matky, princeznej Diany.Harry sa k svojej manželke Meghan a synovi Archiemu pripojí na budúci týždeň v Johannesburgu a 2. októbra odcestujú späť do Británie. Ide o ich prvú zahraničnú cestu od narodenia prvého spoločného potomka Archieho.Harry (34), vnuk britskej kráľovnej Alžbety II. a siedmy v nástupníckej línii na trón, je častým návštevníkom južnej časti Afriky, kam chodieva tráviť dovolenky alebo v rámci svojho záujmu o ochranu životného prostredia.