Princ Harry kráča v Dianiných šľapajach. Prešiel odmínovaným poľom, deti učil, ako sa vyhnúť smrti – FOTO

Posolstvá, ktoré môžu zachrániť životy

Spomienka na Dianinu legendárnu návštevu

19.7.2025 (SITA.sk) -Vojvoda zo Sussexu navštívil odľahlú dedinu na juhovýchode krajiny, kde podľa organizácie Halo Trust „doručil deťom posolstvá, ktoré im môžu zachrániť životy“. „V portugalčine opakoval jednoduché frázy ako 'zastav sa, vráť sa a povedz to starším', aby deti zabránili odpáleniu smrtiacich zariadení,“ uviedla britská charitatívna organizácia.Harry si rovnako ako jeho matka v roku 1997 nasadil ochranný štít a nepriestrelnú vestu a prešiel odmínovaným územím. Následne sa zúčastnil aj na cvičnom odpálení bomby. „Deti by nikdy nemali žiť v strachu z hry vonku alebo cesty do školy. Tu v Angole, aj po troch desaťročiach, pozostatky vojny ohrozujú životy každý deň,“ povedal princ.Harryho matka, princezná Diana, navštívila Angolu v roku 1997, keď prechádzala cez odmínované mínové pole neďaleko mesta Huambo. Tento ikonický výlet sa uskutočnil len niekoľko mesiacov pred jej smrťou pri autonehode v Paríži. Harry mal vtedy 12 rokov.Podľa Halo Trust bolo v Angole od roku 2008 zabitých alebo zranených najmenej 60-tisíc ľudí. Organizácia od roku 1994 vyčistila územie veľké ako 7-tisíc futbalových ihrísk. Princ Harry sa počas návštevy Angoly stretol aj s prezidentom Joãom Lourencom, s ktorým diskutoval o ďalších odmínovacích aktivitách.