Princ Harry s manželkou Meghan strávia Vianoce v USA

Britský princ Harry a vojvodkyňa zo Sussexu Meghan pózujú fotografom so svojím synom v kaplnke sv. Juraja na zámku vo Windsore 8. mája 2019. Prvé dieťa britského princa Harryho a jeho manželky Meghan sa narodilo v pondelok popoludní. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 14. novembra (TASR) - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan nestrávia vianočné sviatky v Británii s ostatnými členmi britskej kráľovskej rodiny. So svojim synom Archiem namiesto toho plánujú odísť do Spojených štátov, kde strávia Vianoce s Meghaninou matkou Doriou Raglandovou, oznámil vo štvrtok Buckinghamský palác.Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu by mali do USA odcestovať už koncom novembra. Presné miesto ich pobytu však palác nezverejnil." uviedol vo vyhlásení Buckinghamský palác.Agentúra DPA v tejto súvislosti pripomína, že v minulosti to bol princ William, Harryho starší brat, ktorý spoločne so svojou manželkou Kate strávil vianočné sviatky s jej rodičmi.Harry a Meghan, ktorí sa zosobášili v máji 2018, strávili posledné dva razy Vianoce s britskou kráľovnou Alžbetou II., jej manželom Philipom a ďalšími členmi britkej kráľovskej rodiny vo vidieckom sídle v obci Sandringham v grófstve Norfolk severne od Londýna.