Princ Salmán telefonoval do Iraku a ponúkol mu plnú podporu

Na archívnej snímke saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Arbíl 24. januára (TASR) - Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán ponúkol vo štvrtok počas telefonátu s irackým premiérom Ádilom Abdalom Mahdím jeho krajine plnú podporu týkajúcu sa bezpečnosti. Píše o tom agentúra Reuters.Rijád a Bagdad sa dostali do vzájomného sporu po invázii Iraku do Kuvajtu v roku 1990. Zmienený telefonát je podľa Reuters najnovším signálom úsilia zameraného na zlepšenie vzťahov, k rozmrazovaniu ktorých dochádza od opätovného otvorenia saudskoarabského veľvyslanectva v Bagdade v roku 2016.Bin Salmán podľa vyhlásenia kancelárie irackého premiéra vyjadrilSaudská Arábia chce spoločne so Spojenými štátmi získať Bagdad na svoju stranu v rámci snáh o zmiernenie regionálneho vplyvu Iránu. Irak má zasa o užšie vzťahy s Rijádom záujem pre - z toho plynúce - hospodárske výhody.Iracký premiér ocenil prostredníctvom vyhláseniaV októbri 2017, dva mesiace pred vyhlásením víťazstva nad extrémistickou organizáciou Islamský štát (IS), vytvorili obe krajiny spoločnú iracko-saudskoarabsku koordinačnú radu, ktorej cieľom je obnova oblastí dobytých od militantov Islamského štátu v Iraku.