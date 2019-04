Princ William navštívil 5-ročnú pacientku - prežila útok v mešite

Britský princ William (uprostred) počas stretnutia s novozélandskými policajtmi v rámci jeho návštevy v meste Christchurch 25. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wellington 25. apríla (TASR) - Britský princ William navštívil vo štvrtok v novozélandskej nemocnici päťročnú Alen Alsatiovú, ktorá prežila 15. marca streľbu v mešite v meste Christchurch. Následník britského trónu sa potom stretol s policajtmi a záchranármi, ktorí pomáhali po streleckých útokoch belošského rasistu v celkovo dvoch mešitách v meste. Útočník tam zabil 50 ľudí, pripomenula agentúra DPA.Vojvoda z Cambridgea zverejnil fotografiu z návštevy predškoláčky v detskej nemocnici v Aucklande - odfotil sa spolu s dievčatkom a jej otcom Wassajmom, ktorý pri útoku rasistu takisto utrpel zranenia.Päťročná Alen, ktorá utrpela kritické zranenia, sa prebudila z bezvedomia len tento týždeň.Vo videu zverejnenom na Twitteri vidieť Williama, ako s dievčatkom debatuje a rozpráva jej o svojej dcére Charlotte.vraví William pacientke.V prvý deň svojej dvojdňovej návštevy Nového Zélandu sa princ, ktorý pracoval ako pilot leteckej záchrannej služby vo východnom Anglicku, stretol aj s príslušníkmi jednotiek, ktorí ako prví zasahovali pri teroristických útokoch v mešitách v Christchurchi.William sa stretol s novozélandským policajným komisárom Mikeom Bushom a s veliteľom regiónu Canterbury (kde leží Christchurch) Johnom Priceom, ako aj s niekoľkými policajtmi a záchranármi, ktorí zasahovali na mieste masových strelieb ako prví.Princ sa najprv vo štvrtok ráno zúčastnil v Aucklande na spomienkových ceremóniách za padlých v bitke o Gallipoli, spoločne s premiérkou Jacindou Ardernovou, až potom odcestoval do Christchurchu.Deň Austrálsko-novozélandského armádneho zboru (Anzac Day) je na konci apríla každoročným spomienkovým podujatím viažucim sa na prvú veľkú bitku prvej svetovej vojny za účasti armád týchto dvoch tichomorských krajín.Následník trónu položil v Aucklande v mene svojej starej matky, kráľovnej Alžbety II., veniec na pamiatku všetkých Austrálčanov a Novozélanďanov, ktorí "zahynuli v službe vo všetkých vojnách, konfliktoch a mierových operáciách".Vojvoda má k regiónu silný vzťah: po ničivom zemetrasení v roku 2011 niekoľkokrát navštívil mesto Christchurch a spolu s manželkou Kate a synom princom Georgeom podnikol tiež cestu po Novom Zélande.Princ plánuje v piatok navštíviť miestnu nemocnicu, kde sa po marcových útokoch na mešity stále lieči niekoľko z 50 ranených. Odtiaľ pôjde do mešity al-Noor, kde zahynula väčšina z obetí.Potom má naplánovanú návštevu mešity v mestskej štvrti Linwood; odtiaľ sa vyberie na prechádzku do centra Christchurchu, kde sa nachádza aj pamätník obetiam zemetrasenia, a na toto stretnutie s členom britskej kráľovskej rodiny je pozvaná i verejnosť.