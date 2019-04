Princ William si pripomenul obete bitky o polostrov Gallipoli

Britský princ William a novozélandská premiérka Jacinda Ardernová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Auckland 25. apríla (TASR) - Britský princ William pricestoval na dvojdňovú návštevu Nového Zélandu pri príležitosti spomienkových ceremónií za padlých v bitke o Gallipoli. William taktiež navštívi ľudí, ktorí prežili marcový útok na mešity v meste Christchurch, informovala agentúra AP.Vojvoda z Cambridge sa na spomienkovom obrade za padlých v gallipolskej operácii zúčastnil spoločne s premiérkou Jacindou Ardernovou vo štvrtok ráno v meste Auckland.Deň Austrálsko-novozélandského armádneho zboru (Anzac Day) je na konci apríla každoročným spomienkovým podujatím viažucim sa na prvú veľkú bitku prvej svetovej vojny za účasti armád týchto dvoch tichomorských štátov.Princ William by mal podľa programu ešte vo štvrtok popoludní odletieť do mesta Christchurch. V piatok navštívi obe mešity, ktoré sa 15. marca stali terčom streleckého útoku s 50 obeťami na životoch. Vojvoda sa stretne so záchranármi a zdravotníkmi, moslimskými lídrami i ľuďmi, ktorí masaker prežili.Austrálske a novozélandské zbory ANZAC tvorili v roku 1915 jadro vysadených oddielov na tureckom polostrove Gallipoli. V bojoch na území dnešného Turecka zahynulo viac ako 10.000 austrálskych a novozélandských vojakov.V oboch krajinách je toto výročie dôležitým pamätným dňom a štátnym sviatkom. V bitke o Gallipoli totiž vojaci z Austrálie a Nového Zélandu po prvý raz bojovali pod vlastnými vlajkami a operáciou si tak pripomínajú vystúpenie z tieňa Britského impéria.