Princa Andrewa pre Epsteina opúšťajú sponzori

Sydney 20. novembra (TASR) - Dve austrálske univerzity prerušili vzťahy s charitatívnym združením založeným britským princom Andrewom. Stalo sa tak po tom, ako sa princ odmietol dištancovať od svojho priateľstva s finančníkom Jeffreym Epsteinom obvineným z činu súvisiaceho s pohlavným zneužívaním mladistvých.Ako v stredu spresnila agentúra AFP, Bond University a RMIT University v Melbourne prerušili spoluprácu s charitatívnou platformou Pitch@Palace založenou princom Andrewom a zameranou na podporu podnikania.Svoju podporu nadácii Pitch@Palace pre rok 2020 prehodnocuje aj ďalšia austrálska vysoká škola - Murdoch University.Svoje rozhodnutie nespolupracovať už s princom Andrewom a jeho projektom oznámilo medzičasom už aj niekoľko univerzít britských. Objavili sa i správy, že viacero britských firiem končí so sponzorovaním projektu Pitch@Palace. Neuviedli však, či ich rozhodnutie súvisí s nedávnym rozhovorom vojvodu z Yorku pre mediálnu spoločnosť BBC, ktorý britská tlač označila za fiasko.Princ Andrew v ňom poprel, že v minulosti mal pohlavný styk so 17-ročným dievčaťom, i keď Epsteinovo správanie označil za "neprístojné".Spomínaným dievčaťom je Virginia Robertsová, ktorá tvrdí, že k jej nútenému pohlavnému styku s princom Andrewom došlo v roku 2001 v Londýne a neskôr ešte dvakrát: v New Yorku a na Epsteinovom súkromnom ostrove v Karibiku. Princ však pre BBC vyhlásil, že si nespomína, že by sa "s touto dámou bol vôbec niekedy stretol".Andrew síce popiera, že by poznal Robertsovú, ale médiá pred nedávnom zverejnili fotografiu, ktorá ho zachytáva, ako okolo pliec drží vtedy 17-ročnú Robertsovú, vydatú Giuffreovú. Za nimi na snímke vidno Epsteinovu priateľku Ghislaine Maxwellovú. Viaceré ženy, ktoré vzniesli obvinenie voči Epsteinovi, vo svojich výpovediach tvrdili, že ich najala práve Maxwellová, ktorá im "nariadila, aby boli k dispozícii" Epsteinovým priateľom. Maxwellová to však popiera.Sympatizanti princa Andrewa však podľa BBC pravosť zverejnenej spoločnej fotografie s Robertsovou spochybňujú.Robertsová je jednou z 15 žien, ktoré voči Epsteinovi vzniesli obvinenie zo zneužívania neplnoletých dievčat a iných sexuálnych zločinov.Stíhanie Epsteina v USA však bolo zastavené po tom, ako ho 10. augusta našli mŕtveho v jeho cele v newyorskej väznici Metropolitan Correctional Center. Obhliadajúci lekár určil ako príčinu smrti samovraždu obesením.Epstein vo väzení čakal na súdny proces pre nové obvinenia z obchodovania s neplnoletými dievčatami a zo založenia zločineckej siete. Epstein vinu popieral. V prípade usvedčenia mu hrozilo 45 rokov väzenia.Buckinghamský palác opakovane popieral akékoľvek neprimerané správanie zo strany princa Andrewa. Samotný princ koncom augusta po sérii článkov v britskej tlači tvrdil, že v prípade Epsteina "nemal podozrenie, ani nebol svedkom" správania, ktoré viedlo k jeho zatknutiu.