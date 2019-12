Princa Philipa prepustili z nemocnice

Princ Philip, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 24. decembra (TASR) - Presne na Štedrý deň prepustili z nemocnice britského princa Philipa, manžela kráľovnej Alžbety II., ktorého krátkodobú hospitalizáciu označila hovorkyňa Buckinghamského paláca za "čisto preventívne opatrenie". Informovala o tom v utorok tlačová agentúra DPA.Philip (98) strávil v londýnskej Nemocnici kráľa Eduarda VII. štyri noci. Kráľovská rodina nezverejnila o jeho stave žiadne podrobnosti, britská tlač však špekuluje, že trpel pretrvávajúcou chorobou z nachladnutia alebo predtým spadol.Pri odchode z nemocnice Philip neodpovedal na otázky prítomných fotografov.odkázal Buckinghamský palác.Princa mali podľa zverejneného vyhlásenia previezť do Sandringhamu vo východnom Anglicku, kde kráľovná tradične trávi Vianoce so svojou rodinou. Jej členovia si dávajú vianočné darčeky už na Štedrý večer, zatiaľ čo iní Briti tak zvyknú robiť až na Prvý sviatok vianočný.Alžbeta II. (93) vycestovala do Sandringhamu ešte v piatok vlakom. Kráľovná spravidla zostáva v tomto vidieckom sídle aj niekoľko týždňov po Vianociach. Princ Philip tam trávi väčšinu času po tom, ako sa v roku 2017 vzdal svojich oficiálnych povinností.Tohtoročný vianočný príhovor kráľovnej, ktorý odvysiela v stredu stanica BBC, sa bude niesť v "nezvyčajne osobnom" duchu. Podľa DPA to vyplýva z výňatkov zverejnených v predstihu.Alžbeta II. má hovoriť o ťažkostiach vo vlastnej rodine, ako aj o "nie vždy hladkom" vývoji v Británii, kde vláda premiéra Borisa Johnsona po decembrových predčasných voľbách pokračuje v pláne vyviesť krajinu z Európskej únie. Termínom tzv. brexitu je po viacerých odkladoch 31. január 2020.Kráľovnin príhovor BBC nahrala vopred na hrade Widsor.