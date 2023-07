Princíp, Karma, Spravodlivosť a ďalšie. Do volieb idú aj strany, o ktorých ste možno nikdy nepočuli

3.7.2023 (SITA.sk) -Prijímanie kandidátnych listín pre predčasné parlamentné voľby 2023 je ukončené.O zvolenie sa bude uchádzať 2 728 kandidátov politických subjektov. Do 12. júla kandidátne listiny preskúma Štátna komisia pre voľby a financovanie politických strán. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva vnútra v tlačovej správe.„Každá predložená kandidátna listina prechádza kontrolou. Najdôležitejšie pritom je, aby bol kandidát správne rozpoznateľný ,teda správne uviedol meno, vek a obec. Tieto skutočnosti treba dôkladne overiť," uviedla riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán MV SR Eva Chmelová Štátna komisia musí najneskôr do 22. júla kandidátne listiny v súlade so zákonom zaregistrovať. Bezodkladne po zaregistrovaní kandidátnych listín určí žrebom číslo, ktorým sa označí kandidátna listina každej politickej strany alebo koalície.