Prioritou budúcej vlády by mala byť aj ochrana životného prostredia, myslí si to vyše 60 percent Slovákov

1000 respondentov

Výnimka ľudí vo veku od 50 do 65 rokov

Veková kategória 66 a viac

Štatistiky Západného Slovenska

Priorita politických strán

17.8.2023 (SITA.sk) - Viac akoSlovákov si myslí, že medzi prioritami budúcej vlády by mala byť aj ochrana životného prostredia . Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry AKO pre JOJ24.Prieskum bol realizovaný v dňochna reprezentatívnej vzorke. Viac akorespondentov si myslí, že budúca vláda by určite mala mať medzi prioritami ochranu životného prostredia a čosi vyšeuviedlo, že by to asi malo byť medzi jej prioritami.Na otázku: „Mala či nemala by podľa vás budúca vláda v súvislosti s klimatickou krízou zaradiť medzi priority ochranu životného prostredia, aj keby to znamenalo zvýšenie cien?"uviedlo, že by určite nemala a bezmálaodpovedalo „asi by nemala".Na otázku nevedelo odpovedaťopýtaných aodpovedať nechcelo. Respondenti si mohli vybrať len jednu odpoveď na otázku.Zaradeniu ochrany životného prostredia medzi priority budúcej vlády sú väčšmi naklonené ženy. Kladné odpovede („určite by mala" a „asi by mala") uvádzalo celkovoz nich, v porovnaní smužov, ktorí sú tiež toho názoru, že budúca vláda by mala zaradiť ochranu životného prostredia medzi svoje priority.Nadpriemerne často túto možnosť podporujú respondenti všetkých vekových kategórií, s výnimkou ľudí vo veku, kde je celková podpora vo výške. Najvyššiu podporu má zaradenia ochrany životného prostredia medzi priority budúcej vlády vo vekovej kategórii, celkovo ide oNasleduje veková kategória, kde celková podpora dosiahla. Z hľadiska vzdelania najväčšmi podporujú zaradenie ochrany životného prostredia medzi priority budúcej vlády ľudia sKladné odpovede uviedloz nich. Naopak, najmenej to podporujú ľudia sočivzdelaním, celková podpora v tejto kategórii dosiahlaNadpriemerne vysokú podporu má zaradenia ochrany životného prostredia medzi priority vlády medzi obyvateľstvom. V prvom prípade uvádzalo kladné odpovederespondentov, vzasopýtaných.Najnižšia podpora bola zaznamenaná v, kde sirespondentov myslí, že budúca vláda by určite mala, alebo asi by mala, zaradiť medzi svoje priority ochranu životného prostredia.To, že medzi prioritami budúcej vlády by mala byť ochrana životného prostredia, nadpriemerne často podporuje elektorát hnutia Progresívne Slovensko (PS) , kladné odpovede uviedloich voličstva. Nasledujú Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) , kde odpovede „určite by mala" a „asi by mala", uviedlo celkovoich elektorátu a strana Sloboda a Solidarita (SaS) , kde kladne odpovedalo celkovoich voličov.Nadpriemerne vysoká podpora pre zaradenia ochrany životného prostredia medzi vládne priority je aj v elektorátoch strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) a hnutia OĽaNO a priatelia , je to zhodne po. Celkovú podporumá toto zaradenie aj medzi voličstvom hnutia Sme rodina Najmenšiu podporu zaradenia ochrany životného prostredia medzi priority vlády vyjadrili voliči Slovenskej národnej strany (SNS) . Kladné odpovede na predloženú otázku zvoliloz nich. Druhá od konca je strana Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) , celková podpora medzi jej elektorátom bola