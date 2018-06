Prioritou kandidáta na primátora Trnavy Rastislava Mráza je doprava

Na snímke je pohľad na Trojičné námestie z Mestskej veže v Trnave. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Trnava 28. júna (TASR) – Volebný program kandidáta na primátora Trnavy Rastislava Mráza (KDH) má názov Skutočné riešenia pre naše mesTTo. Jeho prioritami sú doprava, kvalita života občanov a rozvoj mesta. Deklaruje, že ním ponúka riešenia, ktoré budú mať pre Trnavu zásadný a dlhodobý prínos.Mráz vo štvrtok predstavil aj základ tímu kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva za klub Naše mesTTo.informoval na stretnutí s novinármi. Na kandidátke na všetkých 31 poslaneckých miest, ktorú chcú uzavrieť do jesene, sa podľa jeho slov objaví časť súčasných poslancov, ale priestor dostanú aj noví ľudia.uviedol Mráz.V oblasti dopravy považuje kandidát na primátora Trnavy za najdôležitejšie vybudovanie južného obchvatu mesta a prípravu západného prepojenia. Ponúka program zmeny v mestskej autobusovej doprave (MHD), kde chce zlepšiť trasovania a frekvenciu spojov.povedal Mráz. Dôležité je podľa neho vybudovanie parkovacích domov na Halenárskej ulici na Na hlinách, parkingu na Spartakovskej, Starohájskej a Dohnányho ulici.uviedol.Podľa Mráza je dôležité vrátiť sa k diskusii o hospodárskom rozvoji mesta, skvalitnení podnikateľského prostredia pre rozvoj miest s vyššou pridanou hodnotou a podpore cestovného ruchu. Má snahu vyriešiť problém čakania pacientov pred ambulanciami a v skorých ranných hodinách pred Mestskou poliklinikou zavedením centrálneho objednávacieho systému, pričom ako nástroj vidí motiváciu lekárov cez výšku nájomného. Nové voľnočasové centrá by mali vzniknúť na každom trnavskom sídlisku, bývanie pre seniorov by sa malo rozšíriť aj na mestskú bytovku na Tajovského ulici.dodal Mráz.konštatoval Mráz. Ale mnohé terajšie riešenia sú podľa neho jednorazového typu, pričom potrebné je pre mesto prinášať riešenia s dlhodobou perspektívou. To, že mesto aktuálne dlhodobo nedokáže čerpať kapitálové prostriedky, je podľa Mráza limitované personálnou situáciou na radnici. Mestský úrad nebol podľa jeho slov nikdy doteraz v takej zlej personálnej kondícii.konštatoval.Kandidatúru pre nadchádzajúce komunálne voľby ohlásil v Trnave aj súčasný primátor Peter Bročka (nezávislý, klub Za lepšiu Trnavu).