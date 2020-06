Prioritou Kolíkovej musí byť transparentná prokuratúra, tvrdí mimovládka Transparency Slovensko

Oceňujú plán reforiem pre súdnictvo a prokuratúru

Problémový poslanecký návrh a zákon o súdnej rade

27.6.2020 - Absolútnou prioritu ďalších mesiacov musí byť pre ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí) stransparentnenie prokuratúry. Pre agentúru SITA to uviedol riaditeľ Transparency international Slovensko Gabriel Šípoš.TIS podľa neho v rámci hodnotenia 100 dní ministerky v úrade oceňuje plán reforiem súdnictva a prokuratúry, ako ho Kolíková načrtla aj v programovom vyhlásení vlády. "Je to pre Slovensko celospoločenská priorita a je to aj najlepšie rozpracovaná časť programu vlády," povedal Šípoš.Organizácia podľa Šípoša chváli aj nominácie a zmeny v Súdnej rade SR, ktorá doteraz fungovala "veľmi liknavo a nepresvedčivo". "V terajšej podobe má súdnictvo nádej na výraznejšie zmeny k lepšiemu a postupný nárast dôveryhodnosti," uviedol Šípoš.Na druhej strane TIS podľa Šípošových slov prekvapil podľa ich názoru nepresvedčivý postoj ministerky pri argumentácii, prečo musí byť generálny prokurátor povolaním len prokurátor.Pokiaľ ide o priority do budúcna, zabúdať by ministerka podľa organizácie nemala ani na zlepšenie infozákona, teda prístupu verejnosti k informáciám. "Lebo v posledných rokoch sa ukázalo, že je stále dosť legálnych spôsobov, ako sa štátne úrady a firmy vedia vyhnúť verejnej kontrole," dodal Šípoš.Podľa advokátky spolupracujúcej so združením Via Iuris Kristíny Babjakovej organizácia víta, že ministerka predložila návrh, ktorý zabezpečí efektívnejšie zaisťovanie majetku stíhaných a tiež jasne stanovila, ako sa budú určovať voľné miesta sudcov."V oblasti spravodlivosti je významným krokom vpred aj otvorenie témy výberu nového generálneho prokurátora. Avšak nepovažujeme za vhodné, aby sa takáto zásadná zmena udiala cez poslanecký návrh, ktorý na rozdiel od tých vládnych, odborná ani laická verejnosť nemôže pripomienkovať v riadnom procese. Navyše, ak navrhovaná zmena obsahuje ustanovenia, ktoré si vyžadujú diskusiu a vysvetlenie, prípadne doplnenie, ako sú napríklad kritériá na výkon funkcie generálneho prokurátora alebo spôsob jeho dovolávania," uviedla Babjaková.Vláda podľa Babjakovej v období koronakrízy z pochopiteľných príčin prijímala zákony len v skrátenom legislatívnom konaní, teda bez možnosti zákony pripomienkovať verejnosťou."Medzi schválenými zákonmi sa však nachádzajú aj také, ktoré podľa nášho názoru nenapĺňajú podmienky na ich schválenie v takomto konaní, pretože v ich súvislosti nenastali mimoriadne okolnosti. V oblasti spravodlivosti išlo napríklad o zmenu zákona o Súdnej rade SR, ktorý zmenil spôsob zániku členstva v súdnej rade," dodala advokátka.