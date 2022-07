Prioritou ministerstva obrany je na ďalšie obdobie modernizovať infraštruktúru a zanedbávanú techniku

Zhodnotenie a určenie cieľov

Prioritou rezortu obrany je naďalej pokračovať v plnení cieľov spôsobilostí s dôrazom na dobudovanie ťažkej mechanizovanej brigády a modernizáciu rokmi zanedbávanej techniky a infraštruktúry.Minister obrany SR Jaroslav Naď OĽaNO ) a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR (OS SR) Daniel Zmeko spoločne po veliteľskom zhromaždení najvyššieho velenia OS SR zhodnotili uplynulých 18 mesiacov a načrtli ciele a úlohy pri obrane štátu na nasledujúce obdobie, o ktorom v tlačovej správe informovala hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková Na veliteľskom zhromaždení sa zúčastnila aj prezidentka SR a hlavná veliteľka ozbrojených síl Zuzana Čaputová „Ozbrojené sily boli počas hodnoteného obdobia nasadené nielen v boji proti pandémii, ale napríklad aj pri vlaňajšej evakuácii civilistov z Afganistanu. Fantastickú prácu však odvádzajú predovšetkým v posledných mesiacoch poznačených ruskou inváziou na Ukrajine. Som im za to nielen vďačný, no som na nich aj obzvlášť hrdý, keďže ich pomoc tým najzraniteľnejším je sprevádzaná nesmiernou dávkou odhodlania, spolupatričnosti a ľudskosti," uviedol minister Naď.Zároveň vyslovil presvedčenie, že vďaka odhodlanej práci OS SR a prístupu k plneniu úloh v spolupráci s civilnou zložkou rezortu je dnes Slovensko bezpečnejšou krajinou ako pred rokmi, aj keď, pochopiteľne, v náročnej a bezprecedentnej situácii v súvislosti s nárastom vonkajších hrozieb.Minister tiež ocenil, že sa Slovensku podarilo získať podporu spojencov z NATO , ktorí v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny po boku slovenských ozbrojených síl chránia územie SR.Podľa náčelníka Generálneho štábu OSSR Zmeka sa kondícia ozbrojených síl zlepšuje, a to aj vďaka prijatiu zásadných strategických rozhodnutí, ktoré napomáhajú zlepšovaniu ich operačnej pripravenosti.Ministrovi obrany preto poďakoval za vynaložené úsilie venované zabezpečeniu zdrojov a dôležitých krokov v prospech modernizácie ozbrojených síl.„Ďakujem aj verejnosti za jej prejavenú podporu. Ozbrojené sily sú tak ako doteraz pripravené na plnenie všetkých úloh, ktoré im vyplývajú zo zákona a Ústavy SR," skonštatoval.Vyzdvihol tiež skutočnosť, že operačná pripravenosť ozbrojených síl dosiahne vďaka postupnému navyšovaniu personálnych kapacít už v najbližšom období oveľa lepšie parametre.Témami zhromaždenia boli aj otázky výcviku či strategickej komunikácie a schopnosti reagovať na hybridné hrozby.Generál Zmeko na záver zdôraznil, že cieľom ozbrojených síl je v súčasnosti identifikovať poznatky z Ruskom vyprovokovanej vojny na Ukrajine a preniesť ich do budúceho plánovania, výcviku a doktrinálneho prostredia.