Prioritou SR vo V4 je aj hľadanie inteligentných riešení

Pohľad na bratislavský hrad, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. júna (TASR) - Za najaktuálnejšiu výzvu, pred ktorou región V4 stojí, považuje slovenské predsedníctvo digitálnu transformáciu. Zaoberať sa chce aj inteligentnými mestami a umelou inteligenciou, ktoré podľa neho predstavujú budúcnosť celej spoločnosti. Predsedníctvo chce inteligentné riešenia pre región hľadať najmä prostredníctvom konferencií a vytvárania platforiem, vyplýva z jeho programu.Slovenské predsedníctvo vo V4 chce podporovať malé a stredné podniky a startupy. Nádej vkladá do pracovnej skupiny V4 Innovation Task Force, ktorá vznikla počas predchádzajúceho slovenského predsedníctva vo V4. V budúcnosti by mohla viesť k vytvoreniu spoločnej platformy krajín V4 v Silicon Valley. V septembri 2018 chce tiež v New Yorku zorganizovať Investičné fórum V4. V oblasti inovácií sa chce inšpirovať napríklad Južnou Kóreou, Izraelom a Japonskom.Predsedníctvo tiež plánuje zintenzívnenie spolupráce finančných správ V4 nad rámec spolupráce v EÚ a OECD. Spoločne chce postupovať napríklad proti daňovým podvodom v oblasti DPH alebo podvodom s minerálnymi olejmi.Spolupracovať chce aj pri príprave 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie v rámci novovzniknutej platformy V4+ Task Force. Okrem toho bude podporovať aj ďalší rozvoj Vyšehradského patentového inštitútu, v rámci ktorého si štáty môžu vymieňať skúsenosti s novou legislatívou o ochranných známkach.V rámci priority inteligentné riešenia sa chce venovať aj životnému prostrediu. V programe uznáva, že odpadové hospodárstvo predstavuje pre krajiny V4 jednu z najväčších výziev.avizuje.Inteligentné riešenia sú jednou z troch priorít slovenského predsedníctva v zoskupení V4. Ďalšími sú bezpečné prostredie a silná Európa. Slovensko sa predsedníctva ujme v nedeľu 1. júla, zoskupeniu bude predsedať piatykrát.