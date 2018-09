Priority Priateľskej Trnavy sú doprava a životné prostredie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 26. septembra (TASR) – Volebný program v oblasti dopravy, životného prostredia a v sociálnej sfére predstavila v stredu Priateľská Trnava (PT). Za zoskupenie nezávislých kandidátov stavia do novembrových komunálnych volieb 12 Trnavčanov, ktorí majú záujem o poslanecké kreslo v mestskom zastupiteľstve. Do boja o post primátora Trnavy vstúpil kandidát Marián Galbavý.povedal Galbavý. Dodal, že idey, za ktorými stáli v aktuálnom volebnom období, vedú k tomu, aby mesto žilo dobre a občania boli spokojní. Z toho dôvodu sa hlásia k myšlienkam, ktoré možno združiť pod názov Otvorené mesto, ekologicky orientované mesto s využívaním myšlienok smart cities, orientovaných na rozvoj komunít.konštatoval Galbavý. K tomu sa pridružujú ďalšie otázky,povedal kandidát na primátora Galbavý.PT vidí, podobne ako ostatné kandidujúce subjekty v Trnave, dopravu ako jeden z najväčších problémov v meste. Galbavý za Priateľskú Trnavu uviedol, že nechcú sľubovať ako niektorí iní to, čo mesto nemá v kompetencii. Príkladom je výstavba južného obchvatu Trnavy, kde rozhodnutia robia štátne orgány.Samospráva však musí byť pripravená a mať všetky podklady, ktoré verdikt o jeho výstavbe môžu ovplyvniť.uviedol Galbavý.Zápcham pod železnicou by pomohli podľa PT nové jazdné pruhy na Hospodárskej a Dohnányho ulici, čomu však musí predchádzať súhlas železníc s rozšírením podjazdu.Rezervu PT, ako dodal kandidát na poslanca Matej Lančarič, vidí vo fungovaní semaforov v meste, ich výmena za plne dynamicky riadené zoptimalizuje chod križovatiek. Samospráva by zápcham odľahčila aj posunutím začiatku vyučovania v niektorých školách a tak by sa "rozložili v čase".V statickej doprave budú hľadať nové miesta na parkovanie, zamerajú sa na vybudovanie parkovacieho domu na Rybníkovej. Parkovací dom a rozšírenie cykloparkovania pred železničnou stanicou umožní Trnavčanom využívať verejnú dopravu na úkor osobnej, čomu napomôže aj posilnenie autobusových spojov.V oblasti životného prostredia sú pre PT podľa Lančariča dôležité opatrenia na zadržiavanie dažďovej vody a ochladzovanie mesta cez dažďové záhrady, retenčné nádrže, vodné prvky, jazierka či fontány. Chcú okrem iného založiť nové lesoparky na Kočišskom a Medziháji a hľadať ďalšie možnosti. Plánujú zrevitalizovať súčasné parky i vnútrobloky obytných súborov a podstatne a adresne zvýšiť starostlivosť o zeleň.Podľa kandidáta na poslanca Ivana Ostrihoňa podporia v sociálnej oblasti zapojenie občanov do tvorby komunálnej politiky pri obnove verejných priestranstiev, vytváraní a realizácii rôznych nápadov, v mestských častiach chcú zriadiť komunitné centrá, vychovávať mládež k dobrovoľníctvu a rozšíriť grantový systém na podporu aktivít všetkých generácií.Kandidátka na poslankyňu Lenka Bagin informovala, že v pláne je podpora prorodinne orientovaných aktivít a tiež vybudovanie nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu. Jozef Klokner predstavil program pre seniorov. V pláne je ďalšia modernizácia domova seniorov na Ulici T. Vansovej, rozšírenie kapacít zariadenia opatrovateľskej služby, rekonštrukcia vývarovne.povedal Klokner.