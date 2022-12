Prípad odsúdeného Viliama Mišenku sa možno opäť obnoví, Špecializovaný trestný súd rozhodne v januári

Výbuch vo firme Euromont

Povolenie obnoviť konanie

29.12.2022 (Webnoviny.sk) - Špecializovaný trestný súd v Pezinku vytýčil na 23. januára verejné zasadnutie, na ktorom má rozhodovať o návrhu na povolenie obnovy konania vo veci odsúdeného Viliama Mišenku. Ten si momentálne v Rakúsku odpykáva trest 20 rokov väzenia. Najvyšší súd SR v marci 2018 potvrdil pre Viliama Mišenku trest 23 rokov väzenia za objednávku výbuchu v topoľčianskej firme Euromont z roku 2009. Pri ňom zahynula jedna osoba a viaceré boli zranené.Mišenka bol od roku 2015 stíhaný na slobode a na výkon trestu nenastúpil. Zadržali ho v Rakúsku v júli 2020. Keďže sa zistilo, že disponuje rakúskym občianstvom, miestne súdy ho na Slovensko nevydali. Rozhodli však, že si trest odpyká v Rakúsku, aj keď o tri roky kratší, ako mu bol uložený na Slovensku.Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania, ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”.