Prípadné víťazstvo Pellegriniho v prezidentských voľbách by mohlo viesť aj ku koncu strany Hlas-SD, tvrdí politológ

Pellegrini ako „otec zakladateľ"

Fragmentácia strany

Nevýhody kandidatúry

Dankove politické obchody

Preskupovanie síl

Podmienky SNS

28.12.2023 (SITA.sk) - Víťazstvo predsedu strany Hlas-SD a predsedu parlamentu Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách, ak by sa rozhodol kandidovať, by mohlo viesť k oslabeniu či dokonca ku koncu strany Hlas-SD. Myslí si to politológ Tomáš Dvorský z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ako uviedol pre agentúru SITA, pre slovenský stranícky systém je charakteristická vysoká miera personalizácie a voliči si často stranu či hnutie stotožňujú práve s osobou ich lídra.„Len málo strán historicky dokázalo politicky prežiť odchod svojho ‚otca zakladateľa'," podotkol Dvorský. Aj v prípade Hlasu je podľa neho pravdepodobný podobný scenár.„Strana vznikala ako projekt lídra Petra Pellegriniho, ktorého by bolo náročné nahradiť. Ani v posledných voľbách sa v počte preferenčných hlasov nikto výraznejšie nepriblížil predsedovi. Druhý najvyšší počet krúžkov mala Denisa Saková , aj to len na úrovni polovice hlasov, ktoré získal Pellegrini," uviedol politológ.Ak by Pellegrini kandidoval a uspel v prezidentských voľbách, podľa Dvorského by to znamenalo prekreslenie politickej mapy.„Strana Hlas-SD by sa postupom času pravdepodobne fragmentovala, no možno očakávať, že väčšina poslaneckého klubu by pokračovala v podpore vlády a premiéra Fica , ktorým vyslovili dôveru. Ideologická blízkosť subjektov by mohla viesť aj k absorpcii značnej časti jej poslaneckého klubu aj elektorátu stranou Smer-SD ,“ predpokladá.Dáta v súčasnosti podľa politológa ukazujú, že ak by sa predseda Hlasu rozhodol kandidovať, vstúpil by do súboja o prezidentské kreslo ako veľký favorit. Dvorský ale podotkol, že kampaň má vlastnú dynamiku a nejeden favorit v histórii napokon neuspel. Poukázal i na to, že táto pozícia má aj svoje nevýhody, keďže ostatní kandidáti napríklad zvyknú na favorita cieliť svojou rétorikou.„Ak by kandidoval, v kampani by musel byť obhajcom aktuálnej vlády, všetkých pozitívnych aj negatívnych dopadov jej vládnutia. Musel by tiež čeliť kritike ohľadom konzistentnosti svojich postojov, napríklad aj v tom, že od Fica odchádzal hlásajúc nový štýl politiky, a nakoniec to bol práve Pellegrini, kto odmietol premiérske kreslo a vrátil k moci Fica či Danka,“ dodáva politológ na margo prípadnej kandidatúry Pellegriniho.U predsedu SNS Andreja Danka podľa Dvorského už dlhodobo možno badať väčší príklon k Ficovi než k Pellegrinimu. „Andrej Danko si uvedomuje, že bez SNS by táto vládna konštelácia nebola možná, a preto sa snaží politicky zobchodovať prípadnú podporu SNS pre Pellegriniho,“ myslí si politológ.Peter Pellegrini sa k svojej potenciálnej prezidentskej kandidatúre dosiaľ nevyjadril, opakovane uviedol, že tak urobí po novom roku. Dodal ale, že v strane Hlas jeho kandidatúru zvažujú. Predseda SNS Danko pred časom vyjadril v politickej diskusii TV Markíza Na telo obavu, že ak by bol Pellegrini prezidentom, vláda by sa rozpadla.Označil vtedy za potrebné, aby vládna koalícia hľadala aj iného kandidáta, ktorý by bol schopný poraziť opozičného kandidáta za prezidenta, a to bývalého ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka . Danko dodal, že SNS hľadala i vlastného kandidáta, diskutovalo aj o jeho vlastnej kandidatúre. Pre Danka je podstatné i to, čo by sa stalo s Hlasom-SD, ak by jeho predseda úspešne kandidoval na prezidentský post.Dodal, že počul vyjadrenia predsedu strany Smer-SD Roberta Fica o preskupovaní politických síl a vyjadril sa, že ho tieto slová vystrašili (Fico v sobotu 2. decembra v relácii RTVS Sobotné dialógy poprel, že by svojimi slovami na straníckom sneme Smeru-SD narážal na zlúčenie s Hlasom, podľa neho ide o ambíciu integrovať menšie strany, ktoré sa hlásia k ľavici, pozn. SITA).„My musíme vedieť, čo bude s Hlasom, ak Pellegrini odíde,“ zdôraznil Danko. Neskôr sa v médiách objavili informácie, že SNS si kladie podmienky pre podporu Pellegriniho potenciálnej prezidentskej kandidatúry, údajne prejavili záujem o ministerstvo hospodárstva či post predsedu NR SR „Akékoľvek rokovania o prípadnej podpore prezidentskej kandidatúry je možné uskutočniť po rozhodnutí Petra Pellegriniho, či takúto kandidatúru prijme, alebo nie,“ reagovala pre agentúru SITA strana Hlas-SD. SNS na otázku, či môže potvrdiť rokovania o podpore či o kladení podmienok, nereagovala.