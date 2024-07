Prípadom údajnej policajnej brutality v Košiciach sa zaoberá Úrad inšpekčnej služby

ÚIS vedie trestné stíhanie

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Posilnený analytický úsek a úsek prevencie

Zúfalý pokus opozície

8.7.2024 (SITA.sk) - Úrad inšpekčnej služby sa zaoberá prípadom údajnej policajnej brutality v Košiciach.Pre agentúru SITA to uviedlo Ministerstvo vnútra (MV) SR , v reakcii na apel opozičných politických subjektov Progresívne Slovensko (PS) Sloboda a Solidarita (SaS) na dôkladné vyšetrenie prípadu, ku ktorému malo dôjsť na jednom z policajných oddelení v Košiciach.Podľa informácií, ktoré priniesol Denník N, tam mali poškodeného muža policajti biť a do konečníka mu strkať palicu ukončenú guľou.Rezort vnútra doplnil, že Úrad inšpekčnej služby vedie vo veci trestné stíhanie pre trestné činy zneužitia právomocí verejného činiteľa, ublíženia na zdraví a sexuálneho násilia.„V prípade vznesenia obvinení budú policajti postavení mimo služby tak, ako každý policajt obvinený z úmyselného trestného činu, čo ešte pred časom nebola samozrejmosť. Minister Matúš Šutaj Eštok to však striktne vyžaduje," dodáva ministerstvo.Na margo činnosti úradu inšpekčnej služby sa MV SR vyjadrilo, že už istý čas funguje s novým vedením a novou organizačnou štruktúrou, ktorá podľa rezortu bola potrebná, vzhľadom na to, že jej rozvetvená predchodkyňa spomaľovala a zneprehľadňovala procesy.Ministerstvo dodalo, že v súčasnosti je posilnený jej analytický úsek a úsek prevencie, teda aktivity zamerané na prevenciu nezákonného konania policajtov.„Minister vnútra od toho očakáva lepšie výsledky, ktoré budú prezentované v každoročnej komplexnej správe o činnosti ÚIS," uvádza MV SR. Dodalo, že Šutaj Eštok plánuje hovoriť s funkcionármi Policajného zboru o situácii na oddelení, kde sa prípad mal stať.Rezort vnútra apel opozičných strán označil za zúfalý pokus opozície na získanie politických bodov.„Ak sa potvrdí, že policajti porušili zákon tak, ako to popisuje poškodený, budú trestne stíhaní a pôjdu okamžite do civilu. Vyšetrovanie inšpekcie pokračuje, a preto tu momentálne nie je priestor na predčasné politické závery opozície z PS a SaS," uzavrelo MV SR.