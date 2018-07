Prípady osýpok v okrese Trebišov zatiaľ nie sú

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Trebišov 16. júla (TASR) - Chorobnosť na osýpky v okrese Trebišov je v súčasnosti nulová.uviedla v pondelok pre novinárov epidemiologička a zástupkyňa regionálnej hygieničky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trebišove Lucia Demesová.Vzhľadom na početné prípady osýpok v susednom okrese Michalovce RÚVZ v Trebišove vydal 13. júla verejnú vyhlášku o povinnom doočkovaní osôb vo veku od 15 mesiacov do 18 rokov. Týka sa to detí s pobytom v okrese Trebišov podliehajúcim povinnému pravidelnému očkovaniu po dosiahnutí určeného veku,Vyhláška určuje povinnosť podrobiť sa lekárskemu dohľadu u ošetrujúceho lekára a podľa jeho pokynov očkovaniu proti osýpkam. V prípade maloletých zodpovedajú za plnenie povinností ich zákonní zástupcovia. Pokiaľ si nesplnia povinnosť, hrozí im podľa zákona pokuta.povedala Demesová k vyhláške. Zaočkovanosť proti osýpkam je podľa nej v okrese dostatočná a presahuje úroveň 95 percent, čiže populácia je chránená. Na úrovni jednotlivých obvodov všeobecných lekárov sa však vyskytli prípady, kde zaočkovanosť vykazuje menej ako požadovanú 90-percentnú hranicu, čo je ovplyvnené aj migráciou obyvateľstva do zahraničia.konštatovala.