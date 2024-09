Pripite si s nami na svieže večery s Cointreau Margaritou!

CLASSIC MARGARITA



3 cl Cointreau



5 cl Blanco Tequila



2 cl čerstvá limetková šťava



STRAWBERRY BASIL MARGARITA



2 cl Cointreau



4 cl Blanco Tequila



2 cl čerstvá limetková šťava



2 jahody



2 lístky bazalky



COCONUT GINGER MARGARITA



3 cl Cointreau



2 cl Blanco Tequila



3 cl kokosová voda



3 cl čerstvá limetková šťava



5 plátkov čerstvého zázvoru



2.9.2024 (SITA.sk) - Príprava Margarity je s pomarančovým likérom Cointreau hračka! Vyskúšajte recepty, ktoré pre vás exkluzívne pripravil majstrovský barman Peter Bobula. Či už ste zástancom klasiky, máte radi jahody, alebo si chcete dopriať trochu exotiky, máme pre vás pripravené to pravé. Vytiahnite náš shaker, opláchnite pohár na Margaritu a poďme na to.Pri príprave tradičnej Margarity sa bez Cointreau jednoducho nezaobídete. Na jej prípravu jednoducho dobre pretraste všetky ingrediencie v shakeri s ľadom, preceďte ich do pohára na Margaritu ozdobeného soľou a pridajte plátok limetky. Potom už nezostáva nič iné, než si vychutnať ľadovo osviežujúci drink plný citrusových tónov.Recept na jahodovú Margaritu poteší všetkých milovníkov ovocných drinkov – je to totiž rovnaký jednoduchý a rýchly recept na klasiku. Všetky ingrediencie vrátane nadrobno nakrájaných jahôd alebo nadrobno nakrájanej bazalky vložte do shakera, dobre pretraste s ľadom a preceďte do pohára na Margaritu, ktorý môžete obaliť soľou. Potom už len dozdobte bazalkou, jahodami a môžete si pripiť.Ak chcete, aby sa vaše leto nieslo na vlne exotiky, ťažko nájdete lepší drink než práve Margaritu s kokosom a zázvorom. Aj tento recept je veľmi jednoduchý. Stačí dať všetky ingrediencie vrátane tenkých plátkov zázvoru do shakera, dobre pretraste s ľadom a preceďte do pohára na Margaritu, ktorý môžete pred ochutnávkou ozdobiť tenkým plátkom zázvoru a soľou.Informačný servis