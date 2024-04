Príprava investičných projektov sa zrýchli, opozícia sa obáva nekvalitných projektov aj obmedzenia kontrol

Zásadné výhrady opozície

Zákon preberá európsku smernicu

Obmedzenie kontroly

Priestor pre projekty robené narýchlo

24.4.2024 (SITA.sk) - Príprava a realizácia významných investičných projektov by sa mali urýchliť. Ministerstvo dopravy SR to očakáva od návrhu zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).Poslanci Národnej rady SR ho v stredu schválili v rámci zrýchleného rokovania s mnohými úpravami, ktoré značne menia pôvodný návrh. Strategickou investíciou budú môcť byť už aj projekty s nákladmi nad 50 miliónov eur, pričom predtým to malo byť nad 100 miliónov eur.Požadovaný podiel verejného vlastníka strategickej investície sa tiež znižuje na polovicu - zo 100 % na 50 %. Podľa schválenej spoločnej správy výborov s tridsiatkou pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov sa to týka aj investorov napríklad v energetike, ktorí majú podiel verejného vlastníka nad 50 %.Opozícia vzniesla k zákonu o strategických investíciách viaceré zásadné výhrady. Pôvodne mal byť účinný dňom vyhlásenia, no prijaté zmeny v nesúvisiacom zákone o územnom plánovaní, zamerané na úpravu spôsobu menovania a odvolávania vedenia Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) , budú účinné 1. júna.To sa premietne aj do účinnosti samotného zákona o strategických investíciách. Výstavba dopravnej infraštruktúry na Slovensku trvá príliš dlho, v niektorých prípadoch od začiatku prípravy až do ukončenia výstavby aj 14 rokov.Strategickými investíciami mali byť najmä projekty dopravnej infraštruktúry TEN-T, ako sú napríklad chýbajúce úseky D1 Turany - Hubová D3 na Kysuciach , či R4 od Prešova k hranici s Poľskom, ale výstavba bezpečnostnej vojenskej infraštruktúry.„Cieľom návrhu zákona je optimalizovať, zefektívniť a spriechodniť procesy pri strategických investíciách, ktoré sú realizované z podnetu štátu a samospráv,“ povedal minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru).„Ide o procesy v oblasti majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, skrátenia lehôt povoľovania investičných projektov, posudzovania vplyvov na životné prostredie, od stavebného konania až po kolaudáciu,“ podotkol.Zákon tiež preberá európsku smernicu o zefektívňujúcich opatreniach na dosiahnutie pokroku pri realizácii transeurópskej dopravnej siete.Poslanec Ondrej Dostál SaS ) upozornil, že návrh zákona neprimerane zasahuje do vlastníckych práv.„Neprimerane oslabuje postavenie účastníkov rôznych konaní a procesov, či už vyvlastňovacieho, územného, stavebného konania, konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Návrh zákona obmedzuje kontrolu verejných zákaziek, a tým aj hospodársku súťaž,“ uviedol.Pripomienku mal aj k spôsobu, akým bol tento zákon prípravený, respektíve predložený, pričom si myslí, že to porušovalo pravidlá korektného legislatívneho procesu. Mimovládne organizácie v rámci skráteného pripomienkovania k návrhu zákona predložili dve hromadné pripomienky, podľa poslanca sa do finálneho návrhu zákona premietli iba minimálne.Poslanec Ivan Štefunko Progresívne Slovensko ) kritizoval, že pre rozporuplné podmienky v návrhu zákona sa môže strategickou stavbou stať čokoľvek.„Otvárajú tým priestor pre projekty robené narýchlo a nekvalitne," podotkol. Pozmeňujúce návrhy hlavne poslancov za Hlas-SD Smer-SD podľa poslanca do veľkej miery menia zameranie strategických investícií.Progresívci navrhli jasnú definíciu strategickej investície, aby vnikol zoznam veľkých projektov, ktoré nebudú obchádzať procesy, ale budú prioritou. Ivan Štefunko odhadol, že zásobník projektov sa po úpravách môže zvýšiť štvornásobne.„Ako to na Slovensku býva, keď je všetko priorita, nič nebude prioritou. Diaľnice, železnice, vlastne to, kvôli čomu zákon o strategických investíciách prišiel, nemusia byť prioritou,” poznamenal. Ako dodal, zákon bol veľmi dobrý svojim zámerom, ale je veľmi zlý svojim prevedením.